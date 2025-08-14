Incendios arrasan el sur de Europa

Atenas, Grecia.- Los incendios forestales se intensificaron en el sur de Europa el miércoles después de una noche de intensos esfuerzos para proteger el perímetro de la tercera ciudad más grande de Grecia, con al menos tres decesos reportados en España, Turquía y Albania.

En las afueras de la ciudad portuaria griega de Patras, los bomberos luchaban por proteger hogares e infraestructura agrícola mientras las llamas arrasaban bosques de pinos y olivares. Altas columnas de llamas se elevaban por detrás de bloques de apartamentos en las inmediaciones de la urbe, mientras decenas de vehículos quedaron calcinados cuando las llamas arrasaron un depósito cercano. Al menos 15 bomberos fueron hospitalizados o recibieron atención médica por quemaduras, inhalación de humo o agotación.

En el centro de Albania, se desalojó a los residentes de cuatro poblaciones próximas a un antiguo depósito de municiones del ejército. En el distrito sureño de Korca, cerca de la frontera griega, se reportaron explosiones de proyectiles de artillería de la Segunda Guerra Mundial que estaban enterrados.

Los centros de evacuación estaban llenos en algunas partes del centro de España, y algunas personas pasaron la noche al aire libre en camas plegables. Los fuegos más graves avanzaron hacia el norte en zonas más rurales, donde algunos residentes mojaron con agua las paredes de sus casas para intentar protegerlas del fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Turquía lleva desde finales de junio luchando contra graves incendios forestales. Un total de 18 personas han fallecido, entre ellas, 10 rescatistas voluntarios y trabajadores forestales que murieron en julio.

En Francia, que se recupera de recientes incendios masivos en las regiones del sur, se esperaban temperaturas de hasta 42º Celsius (108º Fahrenheit) por tercer día consecutivo. Las autoridades emitieron alertas meteorológicas que daban a las autoridades la potestad de cancelar actos públicos y acordonar zonas con alto riesgo de incendio.