Inundación de glaciar alcanza un nivel récord

Alaska.- Las aguas provenientes de un glaciar subieron el miércoles al fluir por un río que atraviesa la capital de Alaska, sin que se reportaran daños mayores, aunque las autoridades advirtieron que las aguas podrían mantenerse altas por varias horas.

Algunos residentes de Juneau en la zona de inundación atendieron las advertencias y evacuaron después de que el agua comenzara a escapar de la presa en torno al glaciar Mendenhall el martes. Para la mañana del miércoles, la ciudad informó que el agua se acumulaba en un puñado de calles después de filtrarse bajo las barreras recién erigidas diseñadas para proteger las casas frente al río, pero no se evidencia ningún daño mayor, incluso cuando el río crecía a niveles máximos.

El glaciar Mendenhall está a unos 19 kilómetros de Juneau, hogar de 30,000 personas, y es una atracción turística popular debido a su proximidad a la capital de Alaska y su fácil acceso a través de senderos de excursión. Las casas en las afueras de la ciudad están a pocos kilómetros del lago Mendenhall, que se encuentra debajo del glaciar, y muchas están frente al río Mendenhall, en el cual está fluyendo la descarga glaciar.

El río alcanzó niveles mayores a las 6 de la mañana hora local, superando ya el nivel récord de inundación del año pasado de casi 5 metros, y se esperaba que alcanzara su punto máximo a las 8 de la mañana antes de que las aguas retrocedieran durante el día jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional. Según mediciones preliminares, se rompió un récord establecido el año pasado.

