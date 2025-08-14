Tifón Podul azota en Taiwán; 33 heridos

Taipéi, Taiwán.- El tifón Podul volvió a internarse este miércoles en el mar tras atravesar el sur y el este de Taiwán, dejando a su paso fuertes vientos e intensas lluvias que, en las últimas horas, provocaron la desaparición de una persona y heridas a otras 33, informaron fuentes oficiales.

La tormenta tocó tierra cerca del municipio de Taimali, en el condado oriental de Taitung, con vientos máximos sostenidos de 154,8 kilómetros por hora (km/h) en su centro y ráfagas de hasta 190,8 km/h, según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

Con un radio de unos 180 kilómetros, el temporal se encontraba en aguas frente a la localidad sureña de Tainan a las 17:30 horas y, según las últimas estimaciones del organismo, continuará su recorrido por el estrecho de Taiwán rumbo a la provincia suroriental china de Fujian.

Según datos del Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), recogidos por la agencia de noticias CNA, hasta las 14:00 el tifón había provocado la desaparición de una persona y dejado 33 heridos, la mayoría de ellos en Taitung y en la ciudad sureña de Kaohsiung.

El desaparecido corresponde a un hombre de 28 años, del condado meridional de Chiayi, que cayó al mar mientras pescaba y fue arrastrado por las olas. Tras más de una hora de búsqueda, los equipos de rescate aún no han logrado localizarlo.

Por su parte, las provincias chinas de Fujian y Cantón (sur) elevaron este miércoles sus niveles de emergencia ante la inminente llegada del tifón Podul. Las autoridades provinciales situaron la respuesta de emergencia por tifón en el nivel II, el segundo más elevado en el sistema chino de cuatro grados, que implica la activación de planes de evacuación, suspensión de actividades en zonas expuestas y despliegue de equipos de rescate.