Enfrentamiento entre policías y encapuchados deja varios lesionados
Durante la confrontación se lanzaron petardos, piedras y se quemaron vehículos, dejando heridos.
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Durante lainauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, una marcha encabezada por colectivos antimundialistas
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y estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) terminó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dejando varias personas lesionadas y al menos tres detenidos.
La movilización partió desde Ciudad Universitaria, donde los manifestantes se concentraron en la glorieta de los bigotes y avanzaron sobre avenida del Imán con dirección al Estadio Ciudad de México, previo al evento mundialista.
Al llegar a la colonia Santa Úrsula, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entre personas encapuchadas y los uniformados. Durante la confrontación se registró el lanzamiento de petardos y piedras, así como la quema de vehículos.
El choque se prolongó aproximadamente durante una hora, generando tensión en la zona y dejando a varios participantes y elementos de seguridad lesionados. Autoridades realizaron la detención de al menos tres personas tras los hechos.
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