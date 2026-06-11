Enfrentamiento entre policías y encapuchados deja varios lesionados

Durante la

en el Estadio Ciudad de México, una marcha encabezada por

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y estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) terminó en un enfrentamiento con elementos de la(SSC), dejando varias personas lesionadas y al menos tres detenidos.La movilización partió desde, donde los manifestantes se concentraron en lay avanzaron sobrecon dirección al Estadio Ciudad de México, previo al evento mundialista.Al llegar a la, los contingentes fueron interceptados por policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento entrey los uniformados. Durante la confrontación se registró el lanzamiento de petardos y piedras, así como laEl choque se prolongó aproximadamente durante, generando tensión en la zona y dejando a varios participantes y elementos de seguridad lesionados. Autoridades realizaron la detención de al menos tres personas tras los hechos.