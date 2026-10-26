CREA: guerra Irán eleva sobrecoste gasolina global

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Helsinki, 26 oct (EFE).- El aumento de los precios de la gasolina y el diésel debido a la guerra de Irán ha añadido 468 mil millones de dólares adicionales a la factura mundial de combustible desde el inicio del conflicto a finales de febrero pasado, según un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).

Informe CREA sobre impacto económico de la guerra en Irán

Este organismo independiente con sede en Finlandia señaló en un comunicado que este sobrecoste afectó especialmente a Estados Unidos, pese a ser el mayor productor mundial de petróleo, ya que tuvo que pagar 160 mil millones de dólares más por la gasolina y el diésel consumidos, casi un tercio del gasto adicional total.

El análisis del CREA compara el consumo y los precios registrados en 169 países entre enero y febrero pasados -antes de la interrupción de los envíos a través del estrecho de Ormuz- con los precios aplicados en las estaciones de servicio desde principios de marzo hasta la actualidad.

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Tras Estados Unidos, los países que más sobrecostes pagaron por la gasolina y el diésel fueron China (54 mil millones de dólares), Canadá (17,400 millones), Alemania (15,600 millones), Francia (15,300 millones) y el Reino Unido (12,700 millones).

España ocupó el undécimo puesto en esta lista, con un sobrecoste de 8 mil millones de dólares.

Consumo y dependencia de combustibles fósiles en EE. UU.

Según el informe, el incremento de los precios de los combustibles fósiles debido a la guerra de Irán supuso para los estadounidenses un coste adicional de 471 dólares por persona, casi ocho veces más que el promedio mundial de 60 dólares.

"Estados Unidos produce más petróleo y gas que cualquier otro país, pero eso no ha protegido a los estadounidenses de las repercusiones de esta guerra", señaló en el comunicado Lauri Myllyvirta, cofundador del CREA.

Según Myllyvirta, los consumidores estadounidenses se han visto más afectados que nadie porque consumen una gran cantidad de petróleo, lo que los deja expuestos a fluctuaciones de precios que no pueden controlar.

"La lección es clara: la mejor protección frente a la volatilidad de los precios del petróleo no consiste en extraer más, sino en necesitar menos", afirmó.

El análisis de los datos reveló que el aumento de los precios del combustible en EE. UU. fue similar al de otras economías de mercado, pero su exposición fue mayor porque el país consume más combustible por persona y porque ha logrado escasos avances a la hora de reducir su dependencia del petróleo.

En los primeros ocho meses de 2026, los vehículos eléctricos representaron apenas el 7.3 % de las ventas en EE. UU. -un 3 % menos que en el mismo periodo del año anterior-, frente al 57 % de China, del 32 % de la Unión Europea y el 98 % de Noruega.

Canadá y Australia, que también presentan un elevado consumo de combustible por persona y sistemas de transporte basados mayoritariamente en el automóvil, fueron los siguientes países con mayor gasto adicional en gasolina y diésel por persona, con 422 y 386 dólares, respectivamente.