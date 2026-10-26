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Inundaciones en Phuket: autoridades reportan daños y aludes

Autoridades trabajan para retirar escombros y prevenir obstrucciones en canales tras aludes.

Por AP

Octubre 26, 2026 09:39 a.m.
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Inundaciones en Phuket: autoridades reportan daños y aludes
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      Desarrollado por SACS IA

      BANGKOK (AP) — Inundaciones repentinas anegaron el lunes varias zonas de la isla tailandesa de Phuket, uno de los principales destinos turísticos del país, tras las fuertes lluvias durante la noche, informaron las autoridades.

      Impacto en la comunidad

      Los tres distritos de la provincia insular del sur, incluida su capital, Phuket City, se vieron afectados por las inundaciones. Los niveles del agua comenzaron a bajar a última hora de la mañana, pero algunas zonas más bajas seguían inundadas y se recomendó a los vehículos pequeños evitar esas áreas, según el vicegobernador provincial, Romdon Hayiawae.

      Romdon indicó que algunas partes de la provincia también fueron golpeadas por aludes de lodo y que las autoridades trabajaban para retirar los escombros y evitar que cayeran en los canales y obstruyeran las vías de agua.

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      Fotos y videos compartidos en redes sociales mostraban cómo el agua invadía zonas residenciales y carreteras, que quedaron intransitables. También se observa a vehículos parcialmente enterrados en montones de lodo y rocas que dejó la inundación.

      Unas 100 viviendas se vieron afectadas. No hubo reportes de víctimas, señaló Romdon.

      Acciones de la autoridad

      El Departamento Meteorológico de Tailandia advirtió que habrá lluvias fuertes y continuas en la región sur hasta el miércoles, lo que podría desencadenar más inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

      Las inundaciones han azotado muchas partes de Tailandia desde mediados de septiembre y, hasta el lunes se informó de al menos 83 personas fallecidas, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres. La capital tailandesa, Bangkok, quedó inundada a finales de septiembre tras días de lluvias torrenciales, lo que obligó a miles a evacuar y provocó graves interrupciones.

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