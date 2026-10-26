María Corina Machado regresa a Venezuela tras exilio de 10 meses

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CARACAS (AP) — La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reapareció en Venezuela el domingo por primera vez desde diciembre, poco antes que el ejército estadounidense depuso al entonces presidente Nicolás Maduro.

Regreso de María Corina Machado a Venezuela y reacciones

El regreso de Machado, tras más de 10 meses en el exilio, se produce en un momento en que se intensifican las dudas sobre el futuro democrático de Venezuela y el papel de Estados Unidos en ese proceso.

Tras una larga travesía desde el centro oeste del país, Machado llegó por la noche a la capital Caracas, a la que ingresó en caravana en medio de la algarabía de sus seguidores que ondeaban banderas tricolor del país, tocaban bocinas y gritaban "libertad".

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"Estoy aquí. Con ustedes" fue el mensaje con el que temprano Machado alertó en X sobre su presencia.

El excandidato presidencial de la coalición opositora, Edmundo González, confirmó su llegada. "Hoy es un día muy importante para los venezolanos", festejó en X.

La primera aparición pública de la líder opositora fue en la popular plaza de Santa Rosa, en el estado de Lara, en el centro occidente de Venezuela. Ovacionada por sus seguidores, Machado ingresó a la iglesia local, donde varios buscaban abrazarla y le daban la bienvenida.

"Te amo, Corina", "el futuro de mis hijos está en ti" se escuchaba gritar a sus seguidores en el vecino estado de Yaracuy, el segundo punto de su recorrido.

En Caracas, Iván Brito, un trabajador retirado, se mostró alegre porque "los que queremos un cambio real para este país estábamos esperando la guía directa de ella", dijo a The Associated Press.

Para Marlon Gonzales "es lo mejor que ha pasado".

Apoyo y postura de Estados Unidos tras el regreso de Machado

Respaldo de la administración Trump al gobierno interino de Venezuela

El domingo, al ser consultado por periodistas sobre el regreso de Machado a Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump, dijo: "No sé nada al respecto, pero creo que es una mujer muy agradable. Ella me dio su Premio Nobel. Así que, ¿qué más puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo muy bien en Venezuela".

Poco después el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, aseveró en X que el retorno "seguro" de la política es resultado de las "conversaciones de reconciliación" apoyadas por Estados Unidos y que aspiró sean respaldadas por todos los actores políticos. Son "la mejor oportunidad" que ha tenido Venezuela en tres décadas para lograr elecciones libres, justas y una democracia duradera, consideró.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el retorno de la opositora.

La AP solicitó un pronunciamiento al equipo de prensa de la presidencia y de Machado, pero no ha recibido respuesta hasta el momento.

Desde la destitución de Maduro, Venezuela ha estado bajo el mando de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una aliada de larga data de Maduro que contó con el beneplácito de la administración del presidente Trump para sucederlo. Rodríguez ha superado el plazo para el cual fue autorizada a ejercer como presidenta interina y no hay elecciones programadas.

Machado permaneció oculta en Venezuela durante 11 meses tras ser detenida brevemente a raíz de una protesta en enero de 2025. Tras abandonar el país de forma clandestina, reapareció en diciembre de ese mismo año en Noruega, donde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su desafío pacífico al gobierno autoritario de Maduro.

En busca de elecciones presidenciales

Machado y sus aliados exigen que se fije una fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela.

En septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez afirmó que serán los venezolanos quienes determinarán el momento adecuado para los próximos comicios.

En tanto, que el secretario de Estado estadounidense ha sostenido que antes de celebrar nuevas elecciones Venezuela debe estabilizar su economía y reconstruir sus instituciones, incluidos el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral.

Para Brian Fonseca, experto en Venezuela y profesor de la Universidad Internacional de Florida, "mientras no se produzca un cambio institucional o no exista un espacio institucional para la oposición democrática, esto no es más que un gesto simbólico".

Fonseca indicó que la llegada de Machado podría complicar la estrategia de Washington y tal vez sea una señal de que existen conversaciones sobre las elecciones en Venezuela.

El camino de la oposición en las últimas elecciones

En octubre de 2023, Machado ganó las elecciones primarias de la oposición y tenía la intención de desafiar a Maduro en los comicios presidenciales de 2024, pero el gobierno le impidió postularse a un cargo público.

González, un diplomático retirado, reemplazó a Machado en la boleta electoral y , según pruebas creíbles presentadas por la oposición, derrotó a Maduro por un margen superior a 2 a 1. No obstante, el Consejo Nacional Electoral —integrado en su totalidad por personas leales al partido gobernante— declaró a Maduro ganador.

Tanto el periodo previo a las elecciones como sus secuelas estuvieron marcados por una represión gubernamental generalizada, que incluyó desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones de los derechos humanos. Más de 2.000 personas, entre ellas miembros de las mesas electorales, fueron detenidas en los días posteriores a la votación.

Machado fue detenida brevemente en enero de 2025 tras unirse a sus simpatizantes para protestar contra la ceremonia de toma de posesión de Maduro.

Un año después el ejército estadounidense capturó a Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para que enfrente cargos relacionados con el narcotráfico, acusaciones que él ha negado. Muchos venezolanos quedaron atónitos ante la decisión del gobierno de Trump de colaborar con Rodríguez, en lugar de Machado, para intentar revitalizar un país sumido en una profunda crisis.

Intentos fallidos antes del regreso de Machado

Machado había prometido en repetidas ocasiones regresar a Venezuela y, según su partido, realizó siete intentos fallidos.

Activistas de la oposición han acusado al gobierno de Venezuela de impedir el regreso de Machado, lo que las autoridades han negado. Otros también se han preguntado si la administración Trump ha estado involucrada en los esfuerzos para evitar su retorno, pero el gobierno de Trump lo ha desmentido.