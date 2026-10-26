Xi Jinping inicia reunión clave para reforzar disciplina en Partido Comunista

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HONG KONG (AP) — Los líderes políticos y las élites de China iniciaron una reunión de cuatro días el lunes para debatir cómo se refuerza la disciplina del Partido Comunista, que gobierna el país, mientras el presidente chino, Xi Jinping, busca más lealtad y fiabilidad de los funcionarios al tiempo que profundiza su campaña de años contra la corrupción.

La reunión de esta semana a puerta cerrada, conocida como el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino, se celebra aproximadamente un año antes de que, según las expectativas generalizadas, Xi obtenga un cuarto mandato de cinco años como líder del partido y haga cambios de personal en organismos clave.

Xi inició la reunión al presentar un informe de trabajo y hablar sobre un borrador de decisión política para avanzar en la "autogobernanza plena y rigurosa del partido", según la agencia oficial china de noticias Xinhua. La política busca que los cuadros sean más disciplinados, eficaces y menos corruptos.

Aunque Xi ha consolidado su control del poder, los analistas señalan que el pleno le ofrecerá una oportunidad para alinear aún más lo que hacen los funcionarios chinos con lo que quiere Beijing.

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"El pleno es una oportunidad para garantizar que las nuevas generaciones que ascienden en las filas compartan la visión de Xi sobre las oportunidades y los riesgos a los que se enfrenta China", indicó Ruby Osman, asesora principal de políticas del Tony Blair Institute for Global Change, con sede en Londres.

Xi apunta a cuadros de bajo rendimiento y a la corrupción

La ofensiva anticorrupción de Xi ha sido una característica definitoria de su gobierno desde que llegó al poder en 2012. Las purgas de funcionarios —incluidos algunos considerados sus rivales políticos— se han llevado a cabo a una escala que llevó a críticos a sostener que la campaña también se utilizó para consolidar su poder.

Pero su enfoque también se ha ampliado para castigar a los cuadros de bajo rendimiento. En los últimos años, se ha disparado el número de funcionarios castigados por "formalismo" y "burocratismo", descritas como conductas indebidas como el incumplimiento del deber, la inacción y actos temerarios que obstaculizan gravemente el desarrollo.

Las propuestas de política de Xi reflejan su énfasis en la "autorrevolución" del partido, un concepto centrado en que el partido se reforme a sí mismo mediante esfuerzos como erradicar la corrupción y fortalecer el compromiso ideológico, según analistas.

Osman indicó que las medidas disciplinarias ahora apuntan más a la longevidad institucional.

"Se trata menos de purgar a rivales de la élite y más de construir un sistema disciplinado que pueda sostener las prioridades políticas de Xi a lo largo de los ciclos de liderazgo", manifestó.

Las campañas disciplinarias en niveles récord tampoco significan necesariamente un repunte de la corrupción, sino más bien que Xi ha ido elevando de manera constante el listón de las expectativas del partido sobre los funcionarios, añadió.

Mingda Qiu, analista principal del área de China en Eurasia Group, señaló que Beijing ha estado construyendo su agenda desde hace meses.

"El mensaje es claro: la campaña anticorrupción no se está desacelerando. A los funcionarios no solo se les pone a prueba por su lealtad, sino también por su cumplimiento y su capacidad de actuar", expresó.

Xi dijo en una reunión en enero que, si bien las decisiones de la cúpula del partido se implementaban sin problemas en general, las inspecciones y auditorías detectaron problemas como incumplimientos y una ejecución inadecuada, según un artículo de octubre en la revista Qiushi, una publicación del comité central.

Xi hizo una advertencia sobre las "personas de dos caras" que podrían profesar lealtad política mientras en privado desobedecen órdenes y hacen lo que les da la gana.

"Durante las transiciones de liderazgo, debemos mantener la vista aguda, promover a buenos cuadros que sean verdaderamente leales y fiables, coherentes en palabra y obra, y dispuestos a asumir responsabilidades, y nunca permitir que se cuelen ´personas de dos caras´ o quienes se guían por el interés propio", dijo Xi, según declaraciones citadas en el artículo.

Las purgas de Xi entre altos mandos del ejército quedarán en evidencia

El número de asientos vacíos en la sala de conferencias esta semana ayudará a los observadores a calibrar el alcance de las purgas de Xi.

Neil Thomas, investigador principal del Asia Society Policy Institute, y sus colegas Lobsang Tsering y Shengyu Wang señalaron que, aunque las purgas civiles de Xi baten récords, 42 de los 44 funcionarios vinculados al ejército elegidos como miembros plenos del comité central en 2022 también han sido purgados o han desaparecido.

El comité central inició su mandato en 2022 con más de 370 miembros plenos y suplentes. Thomas y sus colegas estimaron que la asistencia esta semana podría ser inferior al 80%, lo que potencialmente establecería un mínimo histórico en cualquier pleno desde el fin del gobierno del exlíder Mao Zedong en 1976.

La atención también se centrará en nuevas exigencias para los funcionarios que permanezcan.

Thomas prevé un escrutinio más estricto del gasto público y de los grandes proyectos, un mayor uso de la tecnología para descubrir corrupción y consecuencias más severas para los funcionarios que no cumplan con las prioridades de Xi.

Son posibles nuevos nombramientos de personal, aunque Xi podría esperar hasta la Asamblea Popular Nacional, que se celebra cada cinco años, el próximo año para ungir a sus elegidos, dijo Steve Tsang, director del SOAS China Institute en Londres. Si cubre alguna vacante, añadió, lo hará con personas leales.

Es poco probable que haya indicios sobre un sucesor de Xi

El tema subyacente del quinto pleno es que será otra oportunidad para que Xi se posicione de cara a un cuarto mandato sin precedentes en el cargo.

Xi, quien eliminó los límites de mandato presidencial en 2018, está considerado por algunos como el líder chino más poderoso desde Mao. Se espera ampliamente que sea confirmado como líder del partido para el siguiente mandato en el otoño de 2027.

De cara a eso, Thomas dijo que en la reunión de esta semana podría surgir nuevo lenguaje ideológico que refuerce la autoridad de Xi.

Indicó que el pleno debería preparar el terreno para el cuarto mandato de Xi y reforzar las expectativas de continuidad política y de políticas públicas.

"Después de que Xi haya purgado a tantas de las personas que promovió en el último congreso, hay que estar atentos a un escrutinio más duro de los funcionarios que compiten por integrarse a su próximo equipo de liderazgo", afirmó.