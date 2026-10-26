Netanyahu deja legado de asentamientos y violencia en Cisjordania

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JALUD, Cisjordania (AP) — Las elecciones de Israel el martes podrían marcar el fin de la carrera política de varias décadas del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Pero su legado en Cisjordania, ocupada por Israel —de una expansión masiva de los asentamientos, el desplazamiento de decenas de miles de palestinos y el empoderamiento de extremistas armados entre los colonos— probablemente perdurará, incluso si sus adversarios intentan frenarlo.

Los israelíes están profundamente divididos sobre el liderazgo de Netanyahu y su carácter moral, pero en gran medida respaldan la expansión de los asentamientos y se oponen a un Estado palestino. Así que, aunque los rivales de Netanyahu han prometido reprimir la violencia de los colonos y retirar los puestos de avanzada más polémicos, en su mayoría están en contra de una solución de dos estados, considerada internacionalmente como la única vía realista para resolver el conflicto.

"No debería haber ninguna ilusión", advirtió Mairav Zonszein, analista principal sobre Israel del International Crisis Group.

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Zonszein añadió: "En el mejor de los casos, (un nuevo gobierno) podría desacelerar la aceleración extremadamente loca que hemos visto en los últimos cuatro años en todos los aspectos de la agresión de Israel en los territorios ocupados y dentro del propio Israel".

El ejército se repliega ante la violencia de los colonos

Un legado de los casi ininterrumpidos 17 años de gobierno de Netanyahu —el periodo más largo de cualquier líder israelí— es que grandes grupos de colonos armados ahora desafían de manera habitual al ejército israelí mientras arrasan comunidades palestinas, expulsan a la gente de sus hogares y se apoderan de porciones cada vez mayores de sus tierras.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desde Gaza aceleró el proceso. Los adversarios de Netanyahu podrían desplegar más tropas y autorizar medidas más estrictas, pero es posible que la situación sea difícil de revertir.

El gobierno de Netanyahu ha distribuido miles de armas de fuego a los colonos, que tienen aliados en el ejército y en las fuerzas de seguridad. Algunos colonos extremistas se han convertido en una especie de sheriffs: realizan detenciones, matan a palestinos a los que describen como una amenaza, convocan a las fuerzas de seguridad y expulsan a familias palestinas de sus casas.

La familia palestina Tubasi fue expulsada en julio después de que colonos sitiaron durante 19 días su casa en la cima de una colina en la aldea cisjordana de Jalud. Los colonos les cortaron el acceso al agua y a la electricidad, y los amenazaron con "asarlos a la parrilla" si no se iban, contó Mahmoud Tubasi, de 60 años, el patriarca de la familia.

Un tribunal israelí ordenó al ejército que devolviera a la familia a su casa, pero eso no ha ocurrido. Las tropas abortaron su misión más reciente poco después de iniciarla, cuando una turba de más de 150 colonos armados se reunió rápidamente, escaló los muros de la vivienda y prendió fuego a un automóvil.

Las tropas metieron a Tubasi y a su familia en un jeep blindado y los alejaron mientras los colonos incendiaban el lugar. Ahora viven en casas de familiares en el valle, debajo de su hogar saqueado y ennegrecido, alrededor del cual aún deambulan colonos.

El ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios.

"Si quisieran evacuarlos, por supuesto, al 100%, pueden hacerlo. Este es un ejército que combate en Líbano, Gaza y en Irán: ¿no puede controlar a 150 o 200 colonos?", afirmó Tubasi.

El proceso se repite en toda Cisjordania

Bajo Netanyahu, los colonos han establecido más de 250 campamentos rústicos en todo el territorio, concentrándose especialmente en zonas donde comunidades palestinas de pastores han vivido durante décadas.

Los puestos de avanzada permiten a los colonos, en la práctica, expulsar a los palestinos de vastas áreas rurales atacando a los pastores, apoderándose de recursos hídricos y pastando sus propios rebaños, todo bajo la mirada de las tropas israelíes.

Dror Etkes, investigador de un grupo israelí contrario a los asentamientos, sostiene que los puestos de avanzada han permitido a los colonos hacerse con el control efectivo de alrededor de una quinta parte de Cisjordania. Israel capturó el territorio, junto con Gaza y Jerusalén Oriental, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos quieren los tres territorios para su futuro estado.

Desde 2023, la estrategia ha obligado a al menos 127 comunidades palestinas de pastores a abandonar sus tierras, según datos recopilados por la organización de Etkes, conocida como Kerem Navot, y B´Tselem, otro grupo israelí contrario a los asentamientos.

Las salidas han despejado de palestinos casi todo el flanco oriental de Cisjordania, a lo largo de la frontera con Jordania. El objetivo explícito de los colonos es impedir el establecimiento de un estado palestino viable.

Los adversarios de Netanyahu dicen que irán tras los colonos más violentos y desmantelarán puestos de avanzada, que son ilegales según la ley israelí. Pero no evacuarán los más de 100 nuevos asentamientos que el gobierno de Netanyahu legalizó, incluidos 44 que antes eran puestos de avanzada. Tampoco retirarán asentamientos de hace décadas, muchos de los cuales ahora se asemejan a suburbios plenamente desarrollados.

La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales todos los asentamientos israelíes y los ve como un obstáculo para una solución de dos estados. Israel considera Cisjordania como el corazón bíblico e histórico del pueblo judío y afirma que su estatus futuro debe decidirse mediante negociaciones, que no se celebran desde hace más de una década.

Incluso si se retiran algunos puestos de avanzada, muchos palestinos que intenten regresar encontrarían sus casas quemadas y saqueadas, y seguirían enfrentando amenazas de colonos cercanos.

"La historia se acabó. No habrá un desmantelamiento masivo de los asentamientos. Ahora es un régimen de apartheid pleno y más orgulloso que nunca", sentenció Etkes.

Amnistía Internacional y otros importantes grupos de derechos humanos acusaron a Israel del crimen internacional de apartheid incluso antes del ataque del 7 de octubre y sus consecuencias. Israel niega la acusación.

Los adversarios de Netanyahu prometen cambios modestos

El político con más probabilidades de reemplazar a Netanyahu como primer ministro es el general retirado Gadi Eisenkot, un centrista. Espera formar una coalición mayoritaria con otros tres partidos que abarcan el espectro político de Israel y sin partidos liderados por árabes que defiendan una solución de dos estados.

Beth Oppenheim, analista sobre Israel del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, señaló que la oposición ha "tenido dificultades para formular una alternativa convincente" a la nueva estrategia de seguridad de la derecha de "anticiparse agresivamente a las amenazas, mantener completa libertad de operación e imponer zonas de amortiguamiento".

Los ataques palestinos, como un tiroteo el viernes que mató a dos soldados israelíes, y los esfuerzos de la derecha por presentar a la izquierda israelí como simpatizante del enemigo, han pasado factura. "El efecto neto es que hablar de ´paz´ y de compromiso se ha vuelto políticamente tóxico", señaló Oppenheim.

Eisenkot no apoya un estado palestino, pero está abierto a un autogobierno limitado en el 40% de Cisjordania que actualmente administra la Autoridad Palestina en virtud de acuerdos alcanzados en la década de 1990. Permitiría el crecimiento de los asentamientos en el otro 60% del territorio, que está bajo control directo del ejército israelí.

También ha prometido dar más poder a las tropas israelíes y a la Policía de Fronteras, de carácter paramilitar, para reprimir la violencia de los colonos.

"A Eisenkot le interesa reducir la fricción en Cisjordania y le interesa, sin duda, reducir las sanciones y la intención de sanciones por parte de países europeos. Hará como lo mínimo necesario para lograr el máximo efecto", explicó Zonszein.

Entre los posibles aliados de Eisenkot hay políticos de izquierda que se oponen a los asentamientos y han favorecido una solución de dos Estados, pero han aceptado dejar de lado esas posturas para formar una coalición que saque a Netanyahu del poder.

Durante mucho tiempo, los líderes israelíes han equilibrado sus ambiciones en los territorios ocupados con las exigencias de Washington orientadas a resolver el conflicto. Pero es poco probable que enfrenten una presión significativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó a Netanyahu y apoya sus políticas desde hace tiempo.