logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Inundaciones dejan 4 muertos en Estambul

Por AP

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
A
Inundaciones dejan 4 muertos en Estambul
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Estambul, Turquía.- Las catastróficas inundaciones registradas esta semana en Estambul fueron las peores en más de 80 años, dijo el viernes el ministro del Interior de Turquía. La cifra de fallecidos aumentó a cuatro.

      Estambul, la ciudad más grande de Turquía con 16 millones de habitantes, recibió en 48 horas hasta la mañana del jueves más lluvia que el promedio histórico combinado de septiembre y octubre, reportó la agencia noticiosa estatal Anadolu.

      El cuerpo de un hombre de 66 años fue hallado el viernes bajo un puente en el distrito de Sariyer, en Estambul. Antes se habían reportado otros tres decesos, incluyendo el de un adolescente electrocutado durante la tormenta.

      Viviendas y comercios quedaron anegados mientras el agua cubría calles y parques en toda la ciudad. Muchos vehículos fueron arrastrados y terminaron amontonados al pie de las colinas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Antes del hallazgo de la cuarta víctima mortal el viernes, Ciftci comentó a reporteros en el barrio de Ayazaga, en Sariyer, que cuatro personas seguían desaparecidas.

      En total se registraron 9.850 reportes por daños y otros problemas relacionados con las inundaciones, y 46.000 efectivos trabajaban para retirar los escombros.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ICE atropella inmigrante en Houston: Miguel Parra herido grave
      ICE atropella inmigrante en Houston: Miguel Parra herido grave

      ICE atropella inmigrante en Houston: Miguel Parra herido grave

      SLP

      AP

      La familia de José Héctor Jiménez, supuesto objetivo, confirmó su fallecimiento previo a la operación.

      Incendios de matorrales en sur California dejan miles sin electricidad
      Incendios de matorrales en sur California dejan miles sin electricidad

      Incendios de matorrales en sur California dejan miles sin electricidad

      SLP

      AP

      Más de 175.000 clientes sufren cortes de electricidad mientras bomberos controlan incendios.

      Rusia ataca nueve regiones ucranianas y causa cortes eléctricos
      Rusia ataca nueve regiones ucranianas y causa cortes eléctricos

      Rusia ataca nueve regiones ucranianas y causa cortes eléctricos

      SLP

      AP

      Zelenskyy busca apoyo europeo mientras crecen tensiones con EE.UU.

      Brasil asegura baja deforestación en Amazonía
      Brasil asegura baja deforestación en Amazonía

      Brasil asegura baja deforestación en Amazonía

      SLP

      AP

      El Plan PPCDAm y la fiscalización reforzada son claves en la reducción de la deforestación en Brasil.