Selección Mexicana Femenil publica prelista para Campeonato Concacaf

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- A finales de mes, la Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití para definir su futuro en el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, es por eso que ya salió su prelista para el Campeonato de Concacaf W.

Prelista de la Selección Mexicana Femenil para Campeonato Concacaf

Con el duelo cada vez más cerca, Pedro López debe de comenzar a analizar quiénes serán las 23 futbolistas a las que llevará para este importante torneo. De momento, la lista que se dio a conocer este día es de 60 jugadoras.

El corte de esta lista para definir a las seleccionadas llegará a días del comienzo del torneo regional que da boletos para la siguiente Copa del Mundo y la justa olímpica.

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Convocadas y sorpresas en la prelista

Dentro de las convocadas lucen las figuras del Tri como Scarlett Camberos, Rebeca Bernal, Kenti Robles, Jacqueline Ovalle y otras. También hay ciertas sorpresas como Alicia Cervantes, Wendy Toledo, Sabrina Enciso y un par más que quieren estar a fin de mes con el cuadro nacional.

Prelista completa de la Selección Mexicana Femenil

Porteras

· Itzel Velasco — América

· Blanca Félix — Chivas

· Esthefanny Barreras — Pachuca

· Cecilia Santiago — Tigres

· Celeste Espino — América

· Itzel González — Tigres

· Paola Manrique — Rayadas

· Wendy Toledo — Pumas

Defensas

· Kenti Robles — Pachuca

· Rebeca Bernal — Manchester United

· Reyna Reyes — Portland Thorns

· Alexandra Godínez — Rayadas

· Ana Mendoza — Pumas

· Jana Gutiérrez — América

· Kimberly Rodríguez — América

· Anika Rodríguez — Tigres

· Natalia Colín — Chivas

· Karina Rodríguez — América

· Cristina Ferral — Chivas

· Carol Cazares — Rayadas

· Jimena López — Tigres

· Daniela Monroy — Rayadas

· Damaris Godínez — Chivas

· Tanna Sánchez — Cruz Azul

· Karla Martínez — Toluca

· Berenice Ibarra — Pachuca

Mediocampistas

· Aaliyah Farmer — Chicago Red Stars

· Alice Soto — Rayadas

· Alexia Delgado — Tigres

· Jacqueline Ovalle — Orlando Pride

· Karla Nieto — Pachuca

· Nancy Antonio — América

· Montserrat Saldívar — América

· Maricarmen Reyes — Tigres

· Diana García — Rayadas

· Ella Sánchez — Pachuca

· Fátima Servín — Rayadas

· Nicole Pérez — Rayadas

· Stephany Mayor — Tigres

· Sabrina Enciso — Tigres

· Noemí Granados — FC Juárez

· Aylin Avilez — América

· Alejandra Lomelí — Cruz Azul

· Xcaret Pineda — América

· Valerie Vargas — Rayadas

· Mayalu Rausch — León

· Lourdes Bosch — Rayadas

Delanteras

· Scarlett Camberos — América

· Charlyn Corral — Pachuca

· Kiana Palacios — Utah Royals

· Jasmine Casarez — Chivas

· Nicolette Hernández — Boston Legacy

· Diana Ordóñez — Tigres

· Myra Delgadillo — Tigres

· Alicia Cervantes — Chivas

· María Sánchez — Tigres

· Mayra Pelayo — Chivas

· Natalia Mauleón — Chivas

· Paola García — Pachuca

· Denise Castro — Chivas