logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Aroldis Chapman logra salvamento 400 y Medias Rojas barren a Orioles

La barrida de cuatro juegos sobre Orioles fue posible gracias al cierre efectivo de Chapman y el apoyo ofensivo de Eli White.

Por AP

Septiembre 06, 2026 06:28 p.m.
A
Aroldis Chapman logra salvamento 400 y Medias Rojas barren a Orioles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      BALTIMORE (AP) — Mucho después de que la recta del cubano Aroldis Chapman llegara hacia el guante del receptor para terminar el juego, los Medias Rojas de Boston lo celebraron con un cántico que resonó por todo el clubhouse.

      "¡Chappy! ¡Chappy! ¡Chappy!", gritaron.

      Y con razón. Con un lanzamiento de 101 millas por hora que hizo que Christian Encarnacion-Strand abanicara y fallara, Chapman consiguió su salvamento número 400 de su carrera el domingo, al asegurar la victoria de Boston por 3-1 y una barrida de cuatro juegos sobre los Orioles de Baltimore.

      Aroldis Chapman alcanza un hito histórico en su carrera

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El zurdo de 38 años logró su primer salvamento con los Rojos de Cincinnati en 2011. En ese momento, nadie imaginaba que Chapman terminaría convirtiéndose en apenas el noveno lanzador en la historia del béisbol en alcanzar la marca de 400 salvamentos.

      "Ese era uno de los objetivos personales que tenía para este año", manifestó Chapman a través de un intérprete.

      Alcanzar los 400 salvamentos y sumar 10 temporadas con al menos 30 —incluidas 33 este año— no fue fácil.

      En 2022, Chapman tuvo apenas nueve salvamentos con los Yankees. El patrón continuó en 2023 con Kansas City y Texas, y en 2024 con Pittsburgh.

      En ese lapso de tres años acumuló solo 29 salvamentos antes de que Boston lo convirtiera en su cerrador en 2025. Por eso el salvamento del domingo se sintió tan bien.

      "Es muy especial", expresó Chapman. "Hace unos años, perdí mi rol como cerrador. Cuando llegué aquí me dieron la oportunidad de competir por el puesto. Pude ganarlo. (Conseguir 400 salvamentos) era una de las cosas que quería lograr en mi carrera. Hubo un momento en el que no pensé que podría hacerlo".

      Reacciones del equipo y el cuerpo técnico tras el logro

      El mánager interino de los Medias Rojas, Chad Tracy, disfruta contar con un lanzador tan confiable al que recurrir cuando el resultado está en juego.

      "Me siento afortunado de poder acompañar este recorrido", comentó Tracy el domingo. "Ahora que lo he conocido y he visto su ética de trabajo, es bastante genial. Excelente".

      Eli White, cuyo jonrón de tres carreras en la segunda entrada dejó a Chapman en posición de cerrar el juego, se mostró encantado de aportar a un hito tan significativo.

      "Es genial formar parte de ese pedazo de historia", señaló White. "Es divertido ver cómo se maneja en el día a día. Siempre está concentrado y listo para subir al montículo".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aroldis Chapman logra salvamento 400 y Medias Rojas barren a Orioles
      Aroldis Chapman logra salvamento 400 y Medias Rojas barren a Orioles

      Aroldis Chapman logra salvamento 400 y Medias Rojas barren a Orioles

      SLP

      AP

      La barrida de cuatro juegos sobre Orioles fue posible gracias al cierre efectivo de Chapman y el apoyo ofensivo de Eli White.

      León y América disputan tercer lugar en Leagues Cup 2026 en Houston
      León y América disputan tercer lugar en Leagues Cup 2026 en Houston

      León y América disputan tercer lugar en Leagues Cup 2026 en Houston

      SLP

      El Universal

      Ambos equipos llegan tras perder semifinales y buscan confianza para el Apertura 2026 de Liga MX.

      Leighanne Robe deja Pumas: nueva etapa en Inglaterra
      Leighanne Robe deja Pumas: nueva etapa en Inglaterra

      Leighanne Robe deja Pumas: nueva etapa en Inglaterra

      SLP

      El Universal

      Tras una breve etapa en Pumas, Leighanne Robe regresa a Inglaterra para continuar su carrera futbolística.

      Checo Pérez exhibe el gran problema de Cadillac tras GP de Italia
      Checo Pérez exhibe el gran problema de Cadillac tras GP de Italia

      "Checo" Pérez exhibe el gran problema de Cadillac tras GP de Italia

      SLP

      El Universal

      El piloto mexicano confía en mejoras con nuevo motor Ferrari para próximas carreras.