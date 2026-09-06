Iván Herrera impulsa dos carreras en triunfo de Cardenales en Denver

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DENVER (AP) — El panameño Iván Herrera conectó tres imparables e impulsó dos carreras, Cooper Hjerpe lanzó cuatro entradas perfectas como relevista en su debut en las Grandes Ligas y los Cardenales de San Luis resistieron para vencer 10-8 a los Rockies de Colorado domingo.

Cooper Hjerpe brilla en su debut con Cardenales

Nolan Gorman añadió un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja ante el relevista Jimmy Herget (0-6) y coronó una quinta entrada de seis carreras para los Cardenales, que ganaron dos de tres juegos a Colorado y han ganado cinco de sus últimas seis series como visitantes.

Alec Burleson conectó tres hits y produjo la 103ra carrera impulsada de la temporada, la mayor cifra del equipo. El panameño Leo Bernal remolcó dos carreras para San Luis. Fue la tercera actuación de múltiples carreras impulsadas para Bernal en seis juegos de Grandes Ligas en su carrera.

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Detalles del juego y aportes clave

Hjerpe (1-0), la 22da selección global del draft de 2022 por los Cardenales, fue llamado desde Triple-A Memphis antes del juego del domingo. El zurdo de 25 años ponchó a seis después de relevar al abridor Kyle Leahy en la tercera.

George Soriano ponchó a Troy Johnston con un corredor en segunda base en la novena para apuntarse su tercer salvamento de la temporada.

Mickey Moniak conectó su 22do cuadrangular de la temporada e impulsó cuatro carreras por los Rockies. Jake McCarthy agregó un jonrón y tres carreras impulsadas, y TJ Rumfield terminó con tres hits y una impulsada.

El jonrón de Moniak sacó del juego a Leahy tras un mínimo de temporada de 2 2/3 entradas, en las que permitió cinco carreras limpias.