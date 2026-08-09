Irán delinea ruta en Ormuz

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Teherán, Irán.- Irán emitió nuevas y drásticas demandas para que se reabra el Estrecho de Ormuz, y Emiratos Árabes Unidos indicó que uno de sus barcos fue impactado por un misil iraní.

El organismo de Irán conocido como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, similar a un politburó, declaró que el Estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos "corrija su comportamiento", emitiendo nuevas demandas que podrían afectar las conversaciones sobre un acuerdo para gestionar la vía fluvial y el tráfico en ella.

La emisora estatal de Irán publicó el comunicado del secretario del consejo, Mohammad Bagher Zolghadr, quien también es comandante en la poderosa Guardia Revolucionaria.

Estados Unidos nunca debe volver a amenazar a Irán, indicó el citado comunicado, y debe poner fin permanentemente a la guerra con Irán y sus aliados armados en la región. Washington debe levantar el bloqueo naval de los puertos iraníes y retirar a su ejército de la zona. También debe "compensar completamente" a Irán por los daños de la guerra, levantar las sanciones y liberar "incondicionalmente" los activos congelados.

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El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo el sábado que estaban cerca de llegar a un acuerdo sobre la navegación, "específicamente la determinación de una ruta de tránsito". Pero la reapertura de la vía fluvial está supeditada a otras condiciones, aclaró en declaraciones compartidas en redes sociales, y culpó de la situación a lo que calificó como la violación estadounidense del pacto provisional.

Mientras, una embarcación propiedad de la empresa estatal de petróleo y gas ADNOC de Abu Dabi fue atacada cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, denunciaron las autoridades emiratíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que Irán disparó el misil como parte de ataques contra el transporte marítimo comercial.