Israel intercepta la flotilla Sumud

Argel.- La Armada israelí comenzó a interceptar este miércoles en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas (128 kilómetros) de la costa de Gaza, adonde intentaban llegar para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

“Greta (Thunberg) y sus amigos se encuentran sanos y salvos”, añadió en un mensaje publicado en su cuenta de X sobre la conocida activista sueca.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba Thunberg, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navegaba en una de las embarcaciones, hasta que, minutos después, fue detenido.

Todos los barcos fueron rodeados por los buques israelíes y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que la Armada había contactado con las embarcaciones de la flotilla y les ha pedido que desviaran el rumbo que llevan en dirección a la Franja.

Las cuentas de tripulantes de la flotilla difundieron videos y mensajes pregrabados anunciando su detención: “Si estás viendo este video es porque Israel nos ha detenido ilegalmente”, constaba en la alerta de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

También Descifrando la Guerra denunció la detención de Prieto, que -dijo- “supone un atentado contra la libertad de prensa” y contra “el medio acreditado en la expedición”.

Por su parte, Francia instó a Israel a garantizar la seguridad de los integrantes de las embarcaciones de la Flotilla, así como su seguridad consular y su regreso “lo antes posible”.

En virtud de la ley israelí, una vez que los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, se informó.