Fallece Jane Goodall, la “Lady Chimpancé”

Londres, Ing.- La etóloga, primatóloga y antropóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California, Estados Unidos, por “causas naturales”, confirmó el instituto Jane Goodall.

Conocida como ‘Lady Chimpancé’, dedicó su vida al estudio y la protección de esos primates.

Sus trabajos, a los que dedicó más de 60 años de su vida, constituyen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas.

En concreto, fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, en quienes descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas como que comen carne, fabrican herramientas, usan plantas a modo de medicina; que adoptan crías cuyas madres han muerto aunque no tengan parentesco o que pueden transmitir conocimientos y experimentar sentimientos como el amor, los celos o la ira.

Durante su carrera ha recibido un centenar de reconocimientos, pues fue nombrada Embajadora de la Paz de las Naciones Unidas en 2002; recibió el título de Dama del Imperio Británico (DBE) en 2004 o, más recientemente, la medalla Stephen Hawking a la comunicación científica en 2022.