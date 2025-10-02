Buscan sobrevivientes tras terremoto

Bogo, Filipinas.- Equipos de rescate utilizaron retroexcavadoras y perros rastreadores para buscar sobrevivientes en casas derrumbadas y otros edificios dañados en el centro de Filipinas el miércoles, un día después de un sismo que causó al menos 72 muertes y más de 200 heridos.

Se espera que el número de fallecidos aumente luego del terremoto de magnitud 6,9 que se registró alrededor de las 10 de la noche y dejó a un número no especificado de residentes atrapados en la ciudad de Bogo y en pueblos rurales cercanos en la provincia de Cebú, según las autoridades.

El miércoles por la noche, rescatistas con cascos naranjas y amarillos trabajaron durante horas usando focos, una retroexcavadora y sus propias manos para remover los escombros de losas de concreto, madera rota y barras de hierro retorcidas en un edificio colapsado en la ciudad de Bogo. No se encontró ningún sobreviviente.

“Todavía estamos en la fase crítica de búsqueda y rescate”, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subdirector de la Oficina de Defensa Civil, en una conferencia de prensa matutina en Manila, la capital del país. “Aún hay muchos reportes de personas que quedaron atrapadas o fueron golpeadas por los escombros”.

