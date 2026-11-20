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WASHINGTON (AP) — Un destacado demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exige que múltiples agencias gubernamentales conserven las comunicaciones creadas en aplicaciones de mensajería no gubernamentales e investiguen si se han eliminado registros relacionados con asuntos oficiales.

Jamie Raskin exige conservar mensajes Signal en gobierno Trump

El representante Jamie Raskin, el principal demócrata de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes y próximo presidente del panel, indicó en una serie de cartas casi idénticas hechas públicas el viernes que le preocupaba que el gobierno del presidente Donald Trump estuviera eludiendo los requisitos de conservación de registros al usar aplicaciones como Signal, que pueden configurarse para eliminar automáticamente los mensajes luego de cierto periodo de tiempo.

Raskin señaló en las cartas, enviadas a altos funcionarios del FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que las agencias estaban obligadas por ley a preservar todos los registros relacionados con sus asuntos oficiales, políticas y decisiones.

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Investigación sobre eliminación de registros oficiales

Pero afirmó: "Hay pruebas significativas de que funcionarios del gobierno de Trump han participado en la destrucción, mutilación y ocultamiento generalizados de registros gubernamentales, aparentemente con el propósito expreso de eludir las leyes federales de preservación de registros. Este intento de evadir la transparencia se extiende a los niveles más altos de las agencias federales, incluidos altos funcionarios de las fuerzas del orden".

El demócrata de Maryland citó como ejemplo un intercambio en Signal que, indicó, había obtenido entre el principal abogado del FBI y un asociado del hijo mayor del presidente republicano, Donald Trump Jr., en el que se habló de una investigación por posible fraude sanitario que podría seguir en curso.

The Associated Press realizó múltiples intentos de obtener comentarios de las agencias citadas por Raskin, pero de momento no ha recibido respuestas.

Signal es una aplicación que puede usarse para mensajería directa y chats grupales, así como para llamadas telefónicas y videollamadas. Utiliza cifrado de extremo a extremo para sus servicios de mensajería y llamadas, lo que impide que terceros vean el contenido de las conversaciones o escuchen las llamadas.

Las aplicaciones de mensajería cifrada son cada vez más populares entre los funcionarios gubernamentales, según determinó una revisión de la AP del año pasado.

Su prevalencia quedó demostrada de manera contundente el año pasado, cuando el periodista Jeffrey Goldberg reveló que lo habían añadido inadvertidamente a un chat grupal en Signal de funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos que coordinaban planes para ataques aéreos.

La Casa Blanca y el Pentágono han dicho que exempleados descontentos estaban difundiendo afirmaciones falsas sobre el uso de Signal, una aplicación disponible comercialmente que no está autorizada para la comunicación que aborde información sensible o clasificada de defensa nacional.