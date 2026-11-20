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SAO PAULO (AP) — El gobierno brasileño avanzó el jueves en la protección legal del territorio de Raoni Metuktire, el líder indígena amazónico de mayor reconocimiento internacional, durante una visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al territorio indígena en la selva tropical del país.

Gobierno reconoce legalmente tierras indígenas Kapot Nhinore

La orden del Ministerio de Justicia reconoció formalmente la posesión permanente de los pueblos Mebengokre (Kayapó) y Yudja (Juruna) sobre el Territorio Indígena Kapot Nhinore, donde nació el cacique Raoni.

Lula manifestó que el gobierno aún enfrenta obstáculos legales para completar la demarcación, ya que unas 200 propiedades rurales se encuentran en el territorio.

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"Pero vamos a trabajar muy duro para resolver esto de una vez por todas", expresó en un acto público en el territorio indígena, transmitido en el canal oficial de YouTube del gobierno.

El tamaño de la tierra —362 mil hectáreas (895 mil acres) para 60 personas— ha sido un punto de fricción en las discusiones sobre el reconocimiento del territorio.

"No importa si es una (sola) persona. No podemos decidir si reconocer tierras indígenas en función de cuánta tierra tendrá la gente", declaró Lula. "Nunca debemos olvidar que los ancestros de Raoni estaban aquí antes de que existieran los brasileños. Simplemente estamos restituyendo los derechos y la dignidad que nunca debieron haber perdido".

Impacto ambiental y social de la protección territorial

El territorio Kapot Nhinore se ubica a lo largo del río Xingu, un importante afluente del Amazonas, en la frontera entre los estados de Pará y Mato Grosso. Raoni ha luchado durante décadas por la protección permanente del territorio, pero no fue sino hasta 2023 cuando el gobierno brasileño definió formalmente sus límites, parte de un proceso administrativo que comenzó en 2004.

"Esta es una victoria que debería ser celebrada por todos los pueblos indígenas en Brasil y en todo el mundo, especialmente porque este es el territorio ancestral del defensor de los bosques más celebrado", señaló Danicley Aguiar, portavoz de Greenpeace Brasil.

Las tierras indígenas son las áreas mejor conservadas en Brasil.

Márcio Santilli, miembro fundador de la organización sin fines de lucro Instituto Socioambiental y exdirector de la agencia de asuntos indígenas de Brasil, dijo que el reconocimiento gubernamental de la tierra es significativo, tanto por ser el hogar tradicional donde nació el cacique Raoni como por ser una salvaguarda clave para la selva tropical a lo largo del río Xingu.

"Este es uno de los pocos tramos de las riberas del Xingu que permanecía fuera de las áreas protegidas. Acaparadores de tierras y madereros han ocupado la región y han talado partes de este corredor", denunció.

En general, la protección de los territorios indígenas es considerada una de las formas más eficaces de frenar la deforestación amazónica, que, según advierten investigadores, podría acelerar el calentamiento global. Un análisis de 2022 de MapBiomas, una red que monitorea el uso del suelo, encontró que los territorios indígenas de Brasil perdieron apenas el 1% de su vegetación nativa en tres décadas, en comparación con el 20% en tierras privadas a nivel nacional.

Sin protección formal, el territorio Kapot Nhinore ha enfrentado una intensa presión de productores de soya y ganaderos. Un informe de Greenpeace publicado el miércoles encontró que aproximadamente el 17% de su bosque ha sido talado desde 1988.

Greenpeace alega que las autoridades bancarias de Brasil deben cambiar las reglas de crédito rural para reducir la presión de la agroindustria sobre territorios indígenas ocupados.

El cacique Raoni hizo una gira con Sting y se reunió con el rey Carlos III

Raoni, uno de los defensores de la selva amazónica y de los derechos indígenas más conocidos del mundo, pasó décadas viajando por el planeta con el fin de reunir apoyo para su protección. Desde septiembre, recibe cuidados paliativos en su casa en el centro de Brasil, luego de que le diagnosticaran cáncer a los 94 años. Está rodeado de familiares, miembros de la comunidad y equipos médicos especializados.

El jueves por la tarde, el presidente brasileño publicó una foto en Instagram de ambos tomados de la mano durante una visita privada que le hizo al líder indígena antes del acto público. "Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de hablar con él, de encontrarlo con vida y decirle: Estamos reconociendo legalmente tu tierra", expresó Lula.

En una de las apariciones públicas más recientes de Raoni, en abril, en el campamento Tierra Libre en Brasilia, —la mayor movilización indígena anual en el país —, reafirmó su apoyo a Lula, quien ganó un cuarto mandato en octubre.

Raoni ayudó a asegurar la protección de numerosos territorios indígenas. Un documental nominado al Oscar le dio reconocimiento internacional a finales de la década de 1970, y más tarde hizo una gira con el músico británico Sting para promover causas indígenas. Su activismo lo llevó desde comunidades en Canadá hasta despachos presidenciales y palacios reales en Europa. En octubre de 2025, el rey Carlos III de Gran Bretaña lo recibió en el Palacio de St. James.