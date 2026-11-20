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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Vadhir Derbez ofreció sus primeras declaraciones sobre la investigación por presunta violación que enfrenta, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el actor habló del proceso legal que inició para defenderse de las acusaciones, manifestó su molestia por la información que ha circulado en medios de comunicación y aseguró que ha presentado pruebas para demostrar que no participó en los hechos que se le atribuyen.

Declaraciones de Vadhir Derbez sobre el caso

El hijo de Eugenio Derbez dijo que ha buscado que el caso se resuelva por la vía legal y en los juzgados; sin embargo, lamentó que el tema haya trascendido al terreno mediático, donde, consideró, se han generado versiones y especulaciones.

"Llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió, yo he querido llevar esto ante la ley como debe de ser, en los juzgados; lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras y ha salido todo esto en medios, se ha vuelto todo un circo", expresó.

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El actor también manifestó su inconformidad por verse relacionado con un escándalo de esta naturaleza y recordó que ha procurado construir su trayectoria profesional a través de su trabajo.

"A mí no me gusta verme envuelto en escándalos en cosas así, yo he sido una persona que siempre he construido mi carrera a base de trabajo, de hacer las cosas bien, en este caso lamentablemente estoy muy harto de ver cómo hay tanta especulación", agregó.

Derbez consideró que su decisión de no ofrecer declaraciones constantemente ha propiciado que circulen distintas versiones sobre el caso, por lo que pidió dimensionar la delicadeza del asunto.

"El hecho de que ya no esté saliendo constantemente a dar información, ha hecho que cada quien haga sus historias y sacar versiones de esto que ya se me hace ridículo. Es un caso muy delicado", señaló.

Situación legal actual y postura de la defensa

Las declaraciones del actor se producen mientras la investigación por presunta violación continúa abierta en la Fiscalía de la Ciudad de México. Aunque Vadhir obtuvo un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión que se había dictado en su contra en abril, la resolución no representa una sentencia absolutoria ni determina su inocencia o culpabilidad.

En una reciente entrevista con EL UNIVERSAL, Enrique González Casanova, abogado defensor del actor, sostuvo que un Juez de Distrito consideró inconstitucional la orden de aprehensión, al señalar que se emitió sin que se tomaran en cuenta las pruebas de la defensa.

El litigante también cuestionó que la Fiscalía capitalina difundiera información sobre la investigación y afirmara que el actor no había comparecido. A su juicio, esa comunicación ofreció una narrativa incompleta del procedimiento y de los elementos que, asegura, favorecen a su representado.

González Casanova insistió en que el amparo no fue concedido contra una sentencia condenatoria ni significa que Vadhir pueda llevar un proceso en libertad, sino que cuestiona la legalidad de la orden de aprehensión y la falta de elementos que, desde la perspectiva de la defensa, lo relacionen con los hechos denunciados.

El abogado confirmó que la Fiscalía presentó un recurso de revisión contra el amparo, por lo que ahora corresponderá a un Tribunal Colegiado de Circuito analizar la resolución. El resultado de esa revisión será determinante para conocer los siguientes pasos del procedimiento.

En medio de la controversia, personas cercanas al actor señalaron que sus compromisos profesionales con compañías extranjeras no se han detenido; de acuerdo con estas fuentes, las empresas con las que colabora han estado al tanto del desarrollo del caso y, hasta ahora, mantienen sus vínculos laborales con él.