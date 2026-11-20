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TAMUÍN.- Un automovilista resultó con lesiones leves luego de que el vehículo que conducía se salió de la carretera y volcó, presuntamente debido a una maniobra imprudente realizada por el operador de un tractocamión, quien se retiró del lugar.

El accidente ocurrió sobre la carretera libre Valles-Tampico, cerca del acceso al paraje turístico El Nacimiento, en el municipio de Tamuín.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín, el afectado conducía un automóvil Volkswagen tipo sedán cuando, repentinamente, un tractocamión invadió su carril de circulación.

El automovilista realizó una maniobra para evitar chocar contra la pesada unidad, pero perdió el control del volante, salió de la superficie de rodamiento y terminó dando volteretas, hasta que la vegetación detuvo su desplazamiento.

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El operador del tractocamión presuntamente se percató de lo sucedido; sin embargo, continuó su marcha sin detenerse para auxiliar al conductor del automóvil.

Otros automovilistas que transitaban por ese tramo carretero reportaron el accidente a la central de radio de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, por eso de inmediato se movilizó personal de emergencia.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios al conductor, quien, pese a lo aparatoso del accidente, únicamente presentaba lesiones menores.

Se solicitó la intervención de elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, para que tomaran conocimiento de los hechos y realizaran las diligencias correspondientes.