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Sasha Sokol no tiene interés en llevar a prisión a Luis de Llano Macedo, pero sí hacer todo lo posible para que cumpla con la sentencia emitida hace un año, en donde debe ofrecer disculpas públicas y conforme a lo dictaminado por las autoridades.

Abogado de Sasha Sokol aclara postura sobre prisión a Luis de Llano

Eso dijo esta mañana Peter Bauer, abogado de la cantante, en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva y durante la cual subrayó que su cliente ha sido revictimizada por De Llano.

Hace dos semanas De Llano subió un video en redes sociales en el que ofrecía disculpas a la integrante de Timbiriche, mencionándola varias veces, pero horas después la cantante la cantante lo acusó de cambiar el texto aprobado por el tribunal y omitir reconocer que ella tenía 14 años y que sus padres no fueron cómplices.

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"Sasha no va a llevar a Luis de Llano a la cárcel, Sasha no lo ha acusado penalmente, no ha iniciado un proceso penal, lo que sí puede llevar al señor De Llano a los arrestos y a la cárcel es su propia conducta, negándose a cumplir una sentencia fiel en cumplimiento y validada por la Suprema Corte", subrayó Bauer.

"Vamos a llegar a hasta las últimas consecuencias porque ni nosotros, como el equipo legal de Sasha, ni ella como la promotora de este precedente importante para las víctimas, ni la sociedad, podemos permitir que alguien simplemente se ría de las sentencias y se ría de la justicia", destacó.

Medidas legales y arresto por incumplimiento de sentencia

El litigante indicó que hay medidas de apremio y una de esas es el recién arresto por 36 horas dada a De Llano, de las medidas más graves que existen en la legislación procesal civil.

"Hasta que el señor Luis de Llano esperamos, eventualmente, asesorado por un abogado serio, simplemente se disculpe en los términos en que ya está firme la sentencia", indicó Bauer.

El abogado indicó que ayer por la noche se tuvo conocimiento de un documento de 12 páginas, presuntamente elaborado por el equipo legal de De Llano, que pensó no era cierto.

En dicho documento, hecho como viñetas, se hace un comparativo entre lo que dice la parte de Sasha y lo que realmente, dicen, ha pasado.

Bauer descartó que la sentencia pública que debe hacer De Llano sea un actor de autoincriminación como indica el productor.

"No puede implicar una autocriminación, pues porque esto lo ordenó la propia Corte y no puede ser inconstitucional. Sasha renunció y no quiso perseguir este tema por la vía penal, aunque pudo haberlo hecho, porque lo que era importante para ella era establecer la verdad (de lo) que había ocurrido, quién era responsable y en función de eso tratar de restaurar y a nivel público también dejar muy, muy claramente establecidos, cuáles fueron los hechos, recibir esta disculpa y seguir adelante", precisó el litigante.

Recordó que la lucha de Sasha generara jurisprudencia y que abriera entonces esta vía civil que normalmente siempre se consideraba prescrita.

"Es decir, si pasaba más de un par de años después de los hechos de abuso, se consideraba que ya no funcionaba la vía civil, y entonces con este juicio, con este esfuerzo de Sasha, se abre esta avenida. Ahora lo que no podemos permitir es que abierta la avenida ahora resulte que el cumplimiento de las sentencias pues quede al capricho del sentenciado".