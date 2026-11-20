Atiende PC a persona herida en desfile de Pozos
Fue afectada aparentemente por un objeto inflamable
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Durante el desfile conmemorativo por el Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, elementos de la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos atendieron un incidente en el que una persona resultó lesionada, presuntamente por un objeto inflamable.
Tras recibir el reporte, el personal de emergencia acudió de inmediato para brindar atención prehospitalaria a la persona afectada y realizar una valoración inicial de su estado de salud.
Debido a las condiciones que presentaba, se determinó su traslado a un hospital para recibir atención médica y una valoración especializada.
Durante el desarrollo del desfile, elementos de Protección Civil mantuvieron presencia preventiva para atender cualquier eventualidad y salvaguardar la integridad de las familias asistentes, con el objetivo de que las actividades se desarrollaran en condiciones de seguridad.
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