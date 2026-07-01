Inglaterra vence a Congo y avanza a octavos en Copa Mundial

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ATLANTA (AP) — Inglaterra amansó la presión y ahora se encamina la Ciudad de México.

Harry Kane salió al rescate de Inglaterra al anotar dos goles en el segundo tiempo y los Tres Leones doblegaron el miércoles 2-1 a Congo para citarse con México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

"Se trataba simplemente de seguir insistiendo, seguir insistiendo, y nuestro momento llegaría", manifestó Kane. "Hablamos de atreverse a ser el héroe. Puede ser cualquiera del equipo... Quien sea, tenemos momentos de héroe, y me tocó el día".

Fue la segunda victoria de Inglaterra en un Mundial tras haber encajado el primer gol y los campeones de 1966 jugarán contra el Tri en el Estadio Azteca el próximo domingo. La selección inglesa volverá a ese escenario, 40 años después del legendario cruce contra Argentina en los cuartos de final de México 1986, partido recordado por las icónicas conquistas de Diego Maradona: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

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Congo sorprendió y puso en ventaja a los primeros minutos

Llegar hasta ahí no fue fácil ante un Congo que estuvo cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

La única otra victoria de Inglaterra en un Mundial después de ir perdiendo 1-0 fue en la final de 1966 contra Alemania Occidental en el Estadio de Wembley.

Con sus goles a los 75 y 86 minutos, Kane se aseguró de que ocurriera de nuevo en el Mercedes-Benz Stadium al ampliar su récord como máximo anotador de su país en la historia del torneo a 13 dianas. En total, suma una cifra récord de 84 goles con la selección nacional.

El primer tanto de Kane llegó cuando el partido entraba a su recta final. El suplente Anthony Gordon elevó un centro desde la izquierda y, aunque el arquero congoleño Lionel Mpasi alcanzó a tocar con una mano el cabezazo de Kane, no evitó que se colara en el ángulo inferior.

Once minutos después, Kane depositó su furibundo remate al ángulo superior.

"Cuando llegas a las rondas de eliminación directa, la presión y los riesgos son mucho mayores", dijo Kane. "Pero desde el punto de vista ofensivo, este fue fácilmente nuestro mejor partido del torneo. A veces simplemente tienes que sacar las victorias a la fuerza y hoy hicimos exactamente eso. Les dije a los chicos que lo disfrutaran. Estamos clasificados y volvemos a jugar en cuatro días".

Reacciones y desempeño de Congo y el cuerpo técnico inglés

Cipenga había puesto en ventaja al Congo en el minuto siete tras controlar un centro en el lado izquierdo del área y sacar un disparo rasante que superó al arquero inglés Jordan Pickford en el primer palo.

Mpasi hizo todo lo posible por mantener a flote la mínima ventaja. Le negó el gol a Jude Bellingham en tres ocasiones, tapando dos cabezazos a quemarropa antes del descanso y luego desvió con una estirada otro intento desviado tras el descanso.

Kane estuvo cerca de abrir el marcador para Inglaterra al final de la primera mitad, pero Mpasi repelió un potente disparo al primer palo. Además, el guardameta se vio involucrado en un choque con Kane dentro del área. Inglaterra creyó que debía sancionarse penal, pero el árbitro Adham Makhadmeh desestimó las protestas.

Congo tuvo una oportunidad de duplicar su ventaja cuando Yoane Wissa estrelló un remate en el poste en la primera mitad.

"Estamos decepcionados porque realmente creíamos que podíamos lograrlo. Jugamos bien", dijo el seleccionador congoleño Sébastien Desabre. Hacia el final del partido, concedimos dos ocasiones y uno de los mejores jugadores del mundo nos marcó dos goles. Es una lástima".

El único gran título de fútbol de Inglaterra se remonta al Mundial de 1966 en casa. Pero el equipo ha rozado la gloria en los últimos años, al alcanzar finales consecutivas de la Eurocopa y las semifinales del Mundial de Rusia 2018.

Thomas Tuchel fue contratado como técnico para poner fin a esa sequía sin títulos. Como alemán, su nombramiento fue una elección controvertida dada la histórica rivalidad de Inglaterra con su país. Por ello, cualquier cosa que no sea llegar bien lejos en esta edición probablemente reavivaría las dudas sobre la sensatez de esa decisión.

Pese a ganar el Grupo L con dos victorias y un empate en este Mundial, las actuaciones de Inglaterra no han convencido.

Y en un torneo que ha visto a potencias tradicionales como Alemania y Holanda despedirse temprano, existía el temor de que Inglaterra siguiera esa tendencia ante un Congo que ya había empatado 1-1 con Portugal en la fase de grupos.

Congo, 46 en el ranking, ya había hecho historia con su primer gol, punto y victoria en un Mundial, 52 años después de su única participación previa, cuando compitió como Zaire en el torneo de 1974 en Alemania Occidental.