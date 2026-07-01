Harry Kane lidera victoria de Inglaterra sobre Congo en Mundial

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ATLANTA (AP) — Harry Kane volvió a sacar la cara por Inglaterra, aunque ninguno de sus compañeros dudaba de que lo haría.

Con Inglaterra en desventaja durante los primeros 75 minutos del duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo contra Congo el miércoles, Kane no perdió la fe. Mientras Lionel Messi y Kylian Mbappé acaparan la mayoría de los titulares, el olfato goleador de Kane está presente.

Harry Kane asegura victoria con goles decisivos

Eso quedó claro el miércoles, cuando el delantero de 1,88 metros apareció en el momento en que Inglaterra más lo necesitaba con un par de goles postreros para asegurar la victoria 2-1 y depositar a Inglaterra a los octavos de final para citarse con México en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

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Kane señaló que la clave para rendir al máximo nivel es aportar constancia al entrenamiento diario.

"Por eso haces todo el trabajo entre bambalinas, ya sabes, las cosas que ustedes no ven cuando entrenamos, cuando estamos en casa recuperándonos, haciendo baños de hielo, tratamiento, todos los pequeños detalles que te permiten mantenerte de forma constante al más alto nivel durante el mayor tiempo posible", dijo Kane. "Tipos como Messi, ellos son la cúspide de eso".

Anthony Gordon y la confianza en el equipo

Congo le exigió al máximo a Inglaterra, pero el suplente Anthony Gordon, quien asistió en ambos goles, nunca tuvo dudas.

"Nunca pensé que nos iban a ganar. Sabía que íbamos a ganar porque confío en todos los que están en nuestro campo, y sé lo duro que estamos trabajando y entrenando. Jugamos como entrenamos, y jugamos con intensidad", dijo Kane. "Yo solo intenté ser directo, intenté cansar más a (Congo) y darle el balón a ´H´".

Los goles de Kane fueron su cuarto y quinto del torneo, con lo que elevó su total a 13 como el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los mundiales. Sus compañeros necesitaron todo lo que tenía el miércoles.

Gordon levantó un centro desde la izquierda, que Kane cabeceó por encima del arquero congoleño Lionel Mpasi para el primer gol de Inglaterra del día. Poco más de 10 minutos después, Gordon encontró a Kane por segunda vez al borde del área, desde donde envió su disparo a la escuadra.

Gordon empezó a celebrar en cuanto el balón salió del pie de Kane.

"En cuanto le pegó, era oro. Yo ya estaba celebrando. Cualquiera puede marcar un buen gol, cualquiera a este nivel puede poner el balón en la escuadra", dijo Gordon. "Lo fenomenal es la constancia con la que lo hace: cada día en el entrenamiento, en cada partido. Juega a un nivel altísimo, altísimo".

Dieciséis años después de iniciar su carrera profesional, Kane rebosa confianza mientras Inglaterra mira hacia un partido exigente en los octavos de final.

"Me siento tan bien como me he sentido nunca y, en última instancia, cuando entro al campo, sé que todo el trabajo que he hecho entre bambalinas me va a tener listo para los grandes momentos", afirmó Kane. "Eso es exactamente lo que pasó ahí afuera hoy".