logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tres personas invaden campo en partido Bélgica-Senegal en Mundial

Bélgica y Senegal disputaban los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2022.

Por AP

Julio 01, 2026 06:00 p.m.
A
Tres personas invaden campo en partido Bélgica-Senegal en Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SEATTLE (AP) — Tres personas invadieron el campo el miércoles durante el partido entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final del Mundial, provocando que el encuentro se detuviera algunos minutos.

      Invasión de campo detiene partido en Mundial

      Las personas ingresaron al campo al minuto 32. Alrededor de una decena de guardias de seguridad fueron desplegados para retirarlas de la cancha. El defensor belga Maxim De Cuyper sostuvo el balón en medio del incidente.

      Senegal lideraba el partido antes de la interrupción

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Senegal vencía a Bélgica 1-0 con un gol de Habib Diarra en el minuto 25 al momento de la interrupción. Diarra también anotó en la goleada 5-0 sobre Irak.

      Senegal avanzó a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros lugares. El equipo africano se clasificó a pesar de estar en uno de los grupos más difíciles del torneo, donde compartió sector con Francia y Noruega.

      Bélgica ganó su grupo con cinco puntos. Los Diablos Rojos quedaron eliminados en la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022 luego de alcanzar un histórico tercer puesto en Rusia 2018.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tres personas invaden campo en partido Bélgica-Senegal en Mundial
      Tres personas invaden campo en partido Bélgica-Senegal en Mundial

      Tres personas invaden campo en partido Bélgica-Senegal en Mundial

      SLP

      AP

      Bélgica y Senegal disputaban los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2022.

      Harry Kane lidera victoria de Inglaterra sobre Congo en Mundial
      Harry Kane lidera victoria de Inglaterra sobre Congo en Mundial

      Harry Kane lidera victoria de Inglaterra sobre Congo en Mundial

      SLP

      AP

      Anthony Gordon asistió en ambos goles de Kane, que elevó su récord goleador en mundiales.

      Krejcikova vence a la campeona del Abierto de Francia
      Krejcikova vence a la campeona del Abierto de Francia

      Krejcikova vence a la campeona del Abierto de Francia

      SLP

      AP

      Naomi Osaka y Aryna Sabalenka aseguraron su pase a tercera ronda con victorias contundentes en Wimbledon.

      Bélgica remonta y vence a Senegal en Mundial 2022
      Bélgica remonta y vence a Senegal en Mundial 2022

      Bélgica remonta y vence a Senegal en Mundial 2022

      SLP

      AP

      Tielemans anotó un penal en tiempo añadido que definió el partido para Bélgica en la prórroga.