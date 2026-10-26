Jordania arresta a tres por ataque en iglesia de Karak

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AMÁN, Jordania (AP) — Las fuerzas de seguridad jordanas arrestaron a tres hombres el lunes por un ataque contra una iglesia greco-ortodoxa que dejó nueve muertos y más de dos docenas de heridos la semana pasada. El arresto implicó un tiroteo y los tres hombres resultaron heridos, dijeron funcionarios.

Acciones de la autoridad

Ningún agente jordano resultó herido en el tiroteo ocurrido al amanecer en Karak, al sur de Amán, la capital de Jordania, informó la Dirección de Seguridad Pública.

El ataque del viernes en Karak, que alberga a una población cristiana minoritaria, golpeó la iglesia greco-ortodoxa durante un funeral. Se informó que tres hombres participaron en el ataque.

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No ha habido reivindicación de responsabilidad, y no se ha acusado a ningún grupo armado del ataque.

El ministro del Interior de Jordania, Mazen Al-Faraya, identificó a los tres hombres como los responsables del ataque.

"Los servicios de seguridad han cumplido con sus deberes, lo que resultó en la captura de quienes llevaron a cabo este acto terrorista", dijo en una entrevista telefónica con la televisión estatal Al-Mamlaka. "Ofrecieron una feroz resistencia contra las fuerzas de seguridad, pero finalmente fueron reducidos y detenidos, tras haber sufrido heridas graves".

Agregó que "hay tres individuos implicados; fueron identificados desde el principio tras el incidente terrorista, y los servicios de seguridad emplearon todos los medios a su alcance para detenerlos".

Impacto en la comunidad

El rey Abdalá II ordenó a las autoridades responder con "mano de hierro" contra lo que calificó como los forajidos del islam y contra cualquiera que intente socavar la unidad del pueblo jordano.

"Prometimos que los terroristas no escaparían al castigo, y no se tolerará a ningún defensor de ideologías oscuras que dividan a los jordanos", dijo en un comunicado el lunes.

Los familiares de las víctimas dijeron que los arrestos les trajeron algo de alivio.

"A pesar de la profunda e inmensa tragedia, lo que ocurrió hoy ha aliviado nuestro dolor —y el dolor del pueblo jordano— no solo para nosotros, las familias de los mártires", dijo a Al-Mamlaka Khaled al-Borqan, él mismo sobreviviente del ataque y familiar de tres de las personas asesinadas.

"A pesar de la tristeza y el dolor, la noticia nos trajo alegría", dijo a la cadena de televisión Fares Halaseh, tío de una de las víctimas y sobreviviente del ataque.

Pero el dolor permanece, agregó. "No olvidaremos esta agonía durante los próximos años".