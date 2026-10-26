Trump y Bolsonaro denuncian fraude tras triunfo de Lula

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El reciente triunfo electoral del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha provocado diversas reacciones en el ámbito internacional. Unos felicitan el triunfo del candidato de izquierda, como lo ha manifestado Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México; y otros hablan de supuesto fraude en contra de Flávio Bolsonaro, como recién lo declaró el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!", escribió la Jefa de Estado mexicana en su cuenta oficial de X.

Mientras tanto, el republicano evocó a su adversario, Joe Biden, para denunciar la supuesta estafa comicial en contra de Bolsonaro: "Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen", afirmó Trump, sin aportar pruebas que sustenten sus dichos.

En otras latitudes y horizontes nacionales, líderes políticos, expresidentes y mandatarios en funciones del continente recibieron con agrado la victoria del octogenario líder histórico del Partido del Trabajo (PT), Lula da Silva, quien se impuso a su rival en la segunda vuelta con el 51.74 por ciento de los votos, frente al 48.26 por ciento de Bolsonaro, según los resultados oficiales.

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El Presidente de Cuba, Miguel Diáz-Canel, felicitó a su homólogo en nombre del pueblo cubano y consideró que la conquista legal del poder en Brasil representa una garantía para la consecución de la paz y la defensa de la soberanía brasileña.

"Estimado hermano Luiz Inácio Lula da Silva, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo", señaló el mandatario caribeño en su cuenta oficial de X.

Asimismo, el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo al triunfo del petista.

"Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien Lula", escribió el colombiano en X, antes Twitter.

El exmandatario agregó que la victoria de Lula "es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad".

Por su parte, la expresidenta argentina, Cristina Fernández celebró la batalla en la que se impuso el ya tres veces Presidente brasileño:

"Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después... a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", indicó.

El expresidente boliviano, Evo Morales, también congratuló el resultado comicial de este domingo en el gigante sudamericano, al que calificó de "heroica victoria".

El histórico líder del Movimiento al Socialismo (MAS) dijo que la conquista electoral de Lula renueva las esperanzas de justicia social y dignidad latinoamericana.

"Hermano del alma y compañero de lucha, felicidades por esta hermosa y heroica victoria! Tu triunfo renueva la esperanza de los pueblos que luchan por la justicia social, la dignidad y la soberanía. Desde Bolivia, te enviamos un abrazo revolucionario y fraterno, con la convicción de que una América Latina unida es fundamental para construir un mundo con paz, igualdad y justicia social. Viva el pueblo brasileño! Viva la Patria Grande!", escribió en sus redes sociales.

En Estados Unidos también se manifestó el apoyo para el renovado líder latinoamericano que dirigirá Brasil por los siguientes cuatro años. El Senador demócrata Bernie Sanders felicitó a Lula por su "extraordinaria" victoria en las elecciones presidenciales.

"Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia — y continuará haciéndolo en los próximos cuatro años", sentenció en X.

Trump y Bolsonaro piden anular la elección

El candidato derrotado del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hizo eco de las declaraciones de Donald Trump, quien alegó un supuesto fraude electoral en contra del político ultraderechista.

Bolsonaro denunció una supuesta maniobra legaloide por parte de un Ministro de la Corte Suprema quien, según dijo, es amigo de Lula y "cambió las reglas del juego" en pleno desarrollo electoral.

"A las 17:01, el ministro Zanin —que ni siquiera forma parte del Tribunal Superior Electoral—, pasando por encima de la justicia especializada, toma la decisión de prorrogar las elecciones por dos horas. Esto jamás había ocurrido en la historia de Brasil. Se produjo una ruptura total de la igualdad de condiciones entre los brasileños de diversas ciudades y diferentes estados", sostuvo en un mensaje luego de los resultados oficiales.

El político de ultraderecha denunció que jamás se sabrá el conteo de sufragios en sitios donde las urnas no fueron reabiertas.

El reciente triunfo electoral del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha provocado diversas reacciones Unos lo felicitan, y otros hablan de fraude.

"Las elecciones deberían haber sido anuladas dadas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Lo que debo decir ahora es que resulta imposible reconocer el resultado electoral en el contexto en que se desarrollaron los acontecimientos", expresó.

"No voy a aceptar que las reglas del juego se cambien en pleno partido, una vez más por parte de los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal. Es inexplicable", concluyó.