Analiza PAN caminos legales contra miniprecampañas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El PAN en San Luis Potosí analiza emprender acciones legales contra la reforma electoral que redujo a 20 días las precampañas en San Luis Potosí, al considerar que los nuevos tiempos pueden generar una competencia desigual entre quienes ya ocupan cargos de gobierno y quienes busquen contender por una candidatura.

La senadora panista y exdirigente estatal, Verónica Rodríguez Hernández, informó que ya solicitó al área jurídica de Acción Nacional revisar las vías legales disponibles para determinar si la modificación puede ser impugnada. "Si eso es viable, por supuesto que lo haremos", sostuvo, aunque aclaró que primero deberá revisarse públicamente la viabilidad del recurso.

Rodríguez Hernández cuestionó que las precampañas sean reducidas a un periodo tan corto, pues advirtió que esto podría favorecer a quienes actualmente gobiernan y tienen acceso a recursos públicos, así como a estructuras institucionales que, desde su perspectiva, pueden utilizarse para realizar giras y actividades antes de buscar un cargo de elección popular.

La legisladora consideró que esa condición coloca en desventaja a otros ciudadanos que pretendan competir por la representación de ciudades, municipios o distritos, al enfrentar una contienda con menos tiempo para darse a conocer. Por ello, calificó la reforma aprobada por el Congreso como "un retroceso" y "un atentado a la democracia".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Congreso estatal aprobó la modificación con 13 votos a favor y 10 en contra, para establecer 20 días de precampaña en la elección de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. El cambio redujo de 40 a 20 días el periodo para la gubernatura y de 25 a 20 días el de diputaciones y alcaldías, y fue remitido al Ejecutivo estatal para los efectos constitucionales correspondientes.