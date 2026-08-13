Héctor Méndez abandona entrevista en Colombia tras cuestionamientos

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La llegada de los Topos Azteca a Colombia para apoyar en las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7.4 derivó en una inesperada polémica.

El Topo Mayor, Héctor Méndez, protagonizó un intercambio con el periodista colombiano Néstor Morales, de Blu Radio, quien cuestionó si la brigada mexicana contaba con autorización oficial para trabajar en las zonas afectadas.

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Luego de que los Topos de Tlatelolco informaran en redes que las autoridades colombianas rechazaron el apoyo que habían ofrecido para rescatar a las personas que aún permanecen bajo los escombros, la presencia de los mexicanos en Cali generó dudas.Ante ello, Morales buscó una entrevista telefónica con Héctor para conocer la situación. Sin embargo, la conversación terminó subiendo de tono.Durante la llamada, Néstor quiso conocer cuántos integrantes de los Topos Azteca habían llegado a Cali y preguntó directamente si el grupo había arribado de manera coordinada y con autorización del Gobierno colombiano."¿Cuántos topos como usted llegaron a Cali [...] ustedes llegaron coordinados, alerta y autorizados por el gobierno nacional?", preguntó.La pregunta provocó molestia en el rescatista mexicano, quien explicó que él y sus compañeros son voluntarios y que acudieron al país para atender el llamado del "deber"; por lo que recalcó que no eran diplomáticos y que, desde su perspectiva, no necesitaban solicitar un permiso para decidir acudir a un lugar donde pudieran ayudar."Si me pongo a seguir protocolos de tipo administrativo burocrático nunca voy a ningún lado", expresó.Ante ello, el periodista volvió a insistir en que una labor de rescate de este tipo debía realizarse en coordinación con el Gobierno nacional.La insistencia terminó incomodando todavía más a Héctor, quien interpretó las preguntas como una posible forma de comprometerlo."Me quiere poner alguna trampa", señaló el rescatista mexicano, quien posteriormente pidió que respetara la labor que realizaban."Por favor vámonos respetando, vámonos ubicando, nosotros somos voluntarios y venimos a trabajar", expresó.Después de ese intercambio, el líder de los Topos Azteca decidió terminar la entrevista y colgó la llamada.Como era de esperarse, el clip generó todo tipo de reacciones, donde algunos usuarios consideraron que la actitud del periodista no fue adecuada, especialmente porque los mexicanos habían acudido como voluntarios para intentar ayudar después de una tragedia.No obstante, hubo quienes recalcaron que el Topo fue quien estuvo mal, ya que como le mencionó el comunicador, al ser un rescatista de otro país debe seguir las reglas de Colombia.Entre los comentarios que destacaron se encuentran:"Yo también le cuelgo porque son voluntarios que vienen ayudar y los quiere comprometer políticamente""Le colgaron por estúp*do. Cuando hay una emergencia no es necesario hablar con nadie. Es ayudar y punto""El altruismo, la humanidad compartida y la solidaridad no necesitan de trámites"