Gallardo anuncia acciones legales contra "videos falsos"
Esto, tras la difusión de una grabación con su fotografía supuestamente transmitida en antro de la Fenapo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El gobernador Ricardo Gallardo anunció que se emprenderán acciones legales contra quienes elaboren videos falsos que, afirmó, busquen generar pánico entre la población.
La declaración se da luego de que en redes sociales circuló un video en el que supuestamente se observa, en las pantallas de un antro instalado en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), una imagen del gobernador portando un arma larga.
El establecimiento señalado como el lugar donde presuntamente se proyectó este contenido se deslindó de los hechos y aseguró, mediante un comunicado, que la situación no ocurrió dentro de sus instalaciones y añadió que se trataría de un contenido manipulado o generado mediante inteligencia artificial.
Ante ello, el mandatario señaló que, con la "derogación de la inteligencia artificial algunas personas estarían utilizando esta herramienta para generar videos falsos" y adelantó que ya se presentarán denuncias penales y civiles por la elaboración y difusión de videos que, afirmó, busquen provocar pánico u otras afectaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Gallardo Cardona agregó que ya cuentan con los elementos y herramientas legales necesarias para proceder.
Aunque el gobernador no señaló directamente quién estaría detrás de este material, sus declaraciones apuntaron a que este tipo de contenidos podrían tener también un trasfondo político.
Ruth González niega haber promovido denuncias bajo la 'Ley Serrano'
La senadora aseguró que está a favor de la libertad de expresión
no te pierdas estas noticias
Gallardo anuncia acciones legales contra "videos falsos"
Pulso Online
Esto, tras la difusión de una grabación con su fotografía supuestamente transmitida en antro de la Fenapo
SLP, líder en asaltos carreteros durante 2025
Jaime Hernández
Registró 2 mil 473 casos el año pasado; con respecto al SNSP, éste sólo contabilizó el 16.9% de casos denunciados
CEA define plan para retiro de lirio en presa San José
Rubén Pacheco
El proyecto fue elaborado en coordinación con el Copocyt