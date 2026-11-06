Juez mexicano arrestado por soborno en caso de narcotráfico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un juez mexicano fue arrestado y acusado de aceptar 2 millones de dólares en sobornos a cambio de liberar de custodia a un presunto narcotraficante canadiense que formaba parte de una investigación sobre una red de narcotráfico valorada en 1.000 millones de dólares, informaron el jueves las autoridades de Estados Unidos.

Arresto y cargos contra Luiz Benítez Alcántara

Luiz Benítez Alcántara, de 49 años, fue arrestado el domingo en Colombia y enfrenta una acusación formal de un jurado investigador federal en Estados Unidos por nueve cargos, incluido encubrimiento después del hecho, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

En 2024, Benítez supervisaba en México los procedimientos de extradición del ciudadano canadiense Andrew Clark, acusado en Estados Unidos de ayudar a dirigir un grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por el excompetidor olímpico canadiense de snowboard Ryan Wedding. Benítez liberó a Clark en 2025, después de recibir un soborno, de acuerdo con el comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Clark fue arrestado días después de su liberación y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y asesinato.

Solicitud de extradición y declaraciones oficiales

Autoridades estadounidenses señalaron que solicitarán la extradición de Benítez desde Colombia. Benítez se encontraba en el país por motivos personales, dijo Ciaran McEvoy, portavoz de la oficina del fiscal federal de Estados Unidos en Los Ángeles.

Hasta el momento, se desconoce si cuenta con un abogado.

"Los funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde estén, que ayuden a narcotraficantes que operan aquí en el país enfrentarán a la justicia en Estados Unidos", afirmó en el comunicado el secretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche.

Se trata del arresto más reciente en la investigación de Estados Unidos sobre una red multinacional de narcotráfico presuntamente dirigida por Wedding, quien se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por el FBI, acusado de trasladar cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos y de orquestar varios asesinatos. Wedding fue arrestado en México a principios de este año y trasladado vía aérea a California, donde se declaró inocente de cargos de asesinato y narcotráfico.

Horas después del anuncio de la captura del juez, un hombre identificado como Edgar Aarón "N", alias "El General" o "el Lic", fue abatido por elementos de la Secretaría de Seguridad a las afueras de la capital mexicana, informó el secretario de Seguridad federal de México, Omar García Harfuch, en la red social X.

El sospechoso era considerado el presunto líder y fundador del grupo delictivo "Cártel Nuevo Imperio", que en noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por brindar protección a Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal.

Por la noche, el Tribunal de Disciplina Judicial de México anunció en un breve comunicado que abrió una "investigación de oficio" en torno a los hechos atribuidos a Benítez Alcántara. En el escrito se señala que, en los últimos ocho años, el juez ha acumulado cuatro investigaciones por quejas de presuntas irregularidades en el ejercicio de su labor, las cuales no están relacionadas con el proceso por el que fue detenido en el país sudamericano, pero no se dan detalles ni se menciona su nombre.

Decenas de personas han sido arrestadas en relación con la presunta red de narcotráfico, y las autoridades incautaron grandes volúmenes de drogas, armas y dinero en efectivo, así como automóviles, motocicletas, obras de arte y joyas valorados en millones de dólares durante la investigación.

Las autoridades federales han dicho que Clark era el segundo al mando en la red que enviaba cocaína desde México hacia Los Ángeles, donde permanecía almacenada en casas de seguridad hasta que pudiera ser trasladada a Canadá en camiones de carga. Wedding y Clark están acusados de ordenar asesinatos como parte de sus operaciones de narcotráfico.

Hasta el jueves, el abogado de Clark, Matthew Lombard, no había respondido a distintos mensajes.