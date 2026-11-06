Trabajadores del PJF protestan por evaluación de carrera judicial

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Inconformes con el nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores en 17 estados del país, incluida la Ciudad de México en el edificio de San Lázaro.

Los manifestantes consideran un riesgo para su estabilidad laboral y la permanencia en sus plazas, el nuevo proceso de evaluación, que según el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no habrá consecuencia alguna y que el primer examen será únicamente de diagnóstico.

La protesta comenzó desde la madrugada de hoy en distintas sedes y se prevé que se extienda. En la Ciudad de México, el paro incluye los edificios de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.

La inconformidad surgió tras la publicación el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del acuerdo del Órgano de Administración Judicial que regula la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026. Los trabajadores cuestionan que el examen de conocimientos represente 40 por ciento de la calificación, mientras que el resto dependa de otros factores, entre ellos la valoración de sus superiores jerárquicos.

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Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJF, afirmó que la suspensión de actividades busca que las autoridades revisen las disposiciones y establezcan un mecanismo que consideren justo.

"Lo único que va a hacer que regresemos a nuestras oficinas, será que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos ese acuerdo y que no se nos aplique", consideró.

Al respecto, el Órgano de Administración Judicial aclaró que la primera evaluación, prevista para diciembre, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y no implicará aprobación o reprobación, ni consecuencias sobre la permanencia laboral. El organismo afirmó que el proceso permitirá identificar fortalezas y áreas de oportunidad para diseñar programas de capacitación y fortalecer el desarrollo profesional del personal.

El Órgano de Administración Judicial precisó que la primera evaluación será únicamente para efectos de diagnóstico, es decir, no habrá consecuencia alguna.

Asimismo, tendrá por objeto evaluar aspectos cuantitativos y cualitativos de la carrera judicial.

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Además, constará de lo siguiente: Curso de capacitación, examen de conocimientos, evaluaciones de titulares.

La calificación mínima aprobatoria será –como siempre lo ha sido– 80. Sin embargo, existe una modulación en las calificaciones a fin de evitar consecuencias gravosas. Aquellas personas que obtengan un puntaje entre 80 y 100 serán evaluados cada 2 años.

Las que obtengan calificación de 60 a 79 recibirán un curso de capacitación definido por la ENFJ. Una vez cursado y acreditado habrán pasado la evaluación. Y los que obtengan puntaje menor a 60, podrán realizar un examen extraordinario.

Aun en el caso de no haber acreditado el examen extraordinario, los evaluados tendrán a su disposición el recurso de revisión, en el que podrán impugnar el proceso, así como las calificaciones.