logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes

Se monitorea el frente frío 4 que ayudará a refrescar el clima

Por Pulso Online

Noviembre 06, 2026 09:48 a.m.
A
De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se pronostican temperaturas calurosas por la tarde, bancos de niebla por la mañana y probabilidad de lluvias y tormentas principalmente en la zona Huasteca.

      "Se monitorea el paso e ingreso del frente frío 4, que ayudará a moderar o refrescar las temperaturas máximas", dijo la CEPC. También recomienda prevenir la pernocta de personas en la vía pública. 

      Según el pronóstico, la temperatura mínima estará en la zona centro con 12°C, en tanto que la máxima será de 32°C en la Huasteca.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Turbiedad en agua en Valles "está saneada"

      Tras lluvias, el río arrastró lodos que provocaron la coloración, señala Dapas

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos
      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos

      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos

      SLP

      Samuel Moreno

      El pozo El Palmar abastece a siete colonias y su operación se recupera de forma gradual

      De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes
      De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes

      De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes

      SLP

      Pulso Online

      Se monitorea el frente frío 4 que ayudará a refrescar el clima

      Restricción de celular se aplica desde hace un mes
      Restricción de celular se aplica desde hace un mes

      Restricción de celular se aplica desde hace un mes

      SLP

      Leonel Mora

      PJE afronta "tapón" en su eficacia
      PJE afronta "tapón" en su eficacia

      PJE afronta "tapón" en su eficacia

      SLP

      Rubén Pacheco

      Asuntos pendientes superan en 14 por ciento a los expedientes que ingresó en 2025, revela el Inegi