De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se pronostican temperaturas calurosas por la tarde, bancos de niebla por la mañana y probabilidad de lluvias y tormentas principalmente en la zona Huasteca.

"Se monitorea el paso e ingreso del frente frío 4, que ayudará a moderar o refrescar las temperaturas máximas", dijo la CEPC. También recomienda prevenir la pernocta de personas en la vía pública.

Según el pronóstico, la temperatura mínima estará en la zona centro con 12°C, en tanto que la máxima será de 32°C en la Huasteca.

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