Tres acusados de fraude con IA en Nueva York: estafa millonaria

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NUEVA YORK (AP) — Tres personas acusadas de usar inteligencia artificial para hacerse pasar por ejecutivos de empresas y abogados con el fin de robar unos 129 millones de dólares fueron imputadas por cargos de fraude electrónico y robo de identidad agravado, dijo la fiscalía el jueves.

Acusados usan IA para estafar a empresas globales

Durante más de un año y medio, Jacob Soall, de 41 años; Sharon Hazan, de 54; y Guy Sheetrit, de 42, apuntaron contra miles de empresas en todo el mundo con su estafa basada en IA, según la acusación presentada en un tribunal federal de distrito en Nueva York.

Sus víctimas incluyeron sistemas hospitalarios en Misuri y California, un banco en Rhode Island, una empresa de tecnología financiera en el Reino Unido, una gestora de fondos en Massachusetts y una empresa de alimentos para mascotas en Florida, de acuerdo con documentos judiciales.

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Los acusados, de España, Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes Unidos, también fueron imputados por lavado de dinero, según la acusación.

Los abogados de Soall y Sheetrit no respondieron a un correo electrónico pidiendo comentarios. No estaba claro si Hazan contaba con un letrado. La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York no respondió a un mensaje de voz de The Associated Press.

Las autoridades arrestaron a los tres sospechosos entre junio y septiembre. Hazan fue condenada en 2008 en un tribunal de Nueva York por conspiración para cometer fraude bancario, según la fiscalía.

Método de la estafa: suplantación con IA y lavado de dinero

El trío, cuyos apodos incluyen "Rocky Balboa", "Superman Cash" y "Fat Boy", solía centrarse en los departamentos de contabilidad de las empresas. Enviaban un correo electrónico que aparentaba proceder del director ejecutivo y pedían ayuda con una transacción financiera confidencial, indican los documentos judiciales.

También coordinaban una llamada telefónica o videollamada en la que usaban inteligencia artificial para imitar la voz y, en ocasiones, la imagen del ejecutivo, según la acusación.

Luego, los acusados les indicaban que se pusieran en contacto con un abogado de un importante despacho, a quien el grupo también estaba preparado para suplantar, de acuerdo con la documentación judicial.

La Fiscalía de Estados Unidos sostiene que Soall se hacía pasar principalmente por abogados del Reino Unido y tenía un "guion manuscrito titulado ´Lawyer Call´ que utilizaba para parecer un abogado real al hablar con las víctimas y estafarlas".

El abogado suplantado le indicaba al empleado que transfiriera grandes cantidades de dinero por vía electrónica a cuentas bancarias en todo el mundo, según documentos judiciales. Después, los fondos se convertían en criptomonedas para intentar ocultar su origen y se repartían entre el trío y otros involucrados, explicaron.

James C. Barnacle, Jr., subdirector del FBI a cargo del caso, manifestó que la trama muestra cómo la tecnología avanzada puede utilizarse para cometer fraudes a gran escala.

"A medida que los delincuentes continúan convirtiendo en arma las tecnologías emergentes, el FBI mantiene su compromiso de adaptar rápidamente nuestras capacidades para identificar, investigar e frenar a quienes buscan perjudicar a los neoyorquinos y a las empresas que operan en nuestras comunidades", afirmó en un comunicado.

Si son declarados culpables, cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de 20 años, excepto el robo de identidad agravado, que es de dos años, dijo la fiscalía.