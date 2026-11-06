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Detienen en Turquía a exministra Fatma Betul Sayan Kaya por escándalo financiero

Más de 430 personas investigadas y 112 detenidas en escándalo financiero que involucra a Kaya.

Por AP

Noviembre 06, 2026 10:05 a.m.
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Detienen en Turquía a exministra Fatma Betul Sayan Kaya por escándalo financiero
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      ANKARA, Turquía (AP) — Las autoridades turcas detuvieron a una exministra y vicepresidenta del partido gobernante del presidente, Recep Tayyip Erdogan, por su presunta implicación en un escándalo de manipulación del precio de acciones que involucra a varios fondos de inversión.

      Detención de Fatma Betul Sayan Kaya por escándalo financiero

      Fatma Betul Sayan Kaya renunció en septiembre como vicepresidenta del Partido de la Justicia y el Desarrollo, poco después de la aparición de acusaciones de que había vendido acciones valoradas en decenas de millones de dólares justo antes de que los reguladores decidieran liquidar los fondos de inversión por una presunta manipulación.

      Investigación y consecuencias legales en Turquía

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      Kaya, quien fungió como ministra de Familia y Asuntos Sociales entre 2016 y 2018, fue detenida el jueves por la noche a la espera de un posible juicio por cargos de pertenencia a una organización criminal y de infringir la Ley de Mercados de Capitales de Turquía, informó la agencia noticiosa estatal Anadolu.

      Su esposo quedó libre con la condición de que se presente regularmente ante la policía, tras una segunda ronda de interrogatorios a la pareja.

      El principal partido de oposición en Turquía ha acusado a Kaya de haber recibido 2.170 millones de liras (43 millones de dólares) después de que, según se reportó, invirtiera 163 millones de liras (3 millones de dólares) en uno de los fondos.

      La pareja ha negado haber cometido irregularidades, pero, de acuerdo con la prensa local, ha transferido parte de los beneficios a una cuenta designada por los reguladores bancarios.

      Más de 430 personas están siendo investigadas por presunta manipulación del mercado y uso de información privilegiada, de las cuales 112 han sido detenidas como parte del escándalo, indicó esta semana el ministro de Justicia, Akin Gurlek.

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