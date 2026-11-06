logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Fallece Eva Geller, sobreviviente del Holocausto herida en tiroteo de Sydney

El tiroteo en Bondi Beach fue perpetrado por dos hombres presuntamente inspirados por Estado Islámico.

Por AP

Noviembre 06, 2026 10:02 a.m.
A
Fallece Eva Geller, sobreviviente del Holocausto herida en tiroteo de Sydney
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MELBOURNE, Australia (AP) — Una sobreviviente del Holocausto de 90 años falleció casi un año después de haber resultado herida durante el tiroteo que se cobró la vida de 15 personas en una celebración de Hanukkah en Sydney, informaron las autoridades el viernes.

      Impacto en la comunidad

      Eva Geller, nacida en Rumania, murió el jueves por la noche en un hospital de Sydney, dijo Evan Zlatkis, director del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano.

      Fue una de unas 40 personas heridas cuando dos hombres armados, presuntamente inspirados por el grupo extremista Estado Islámico, abrieron fuego contra una multitud en Bondi Beach el 14 de diciembre. Quince personas de entre 10 y 87 años murieron. Uno de los atacantes, Sajid Akram, fue abatido por la policía en el lugar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles confirmados

      La víctima estaba "fuerte y bastante sana" antes de que le dispararan

      El rabino Aron Moss señaló que Geller había estado "fuerte y bastante sana hasta el ataque de Bondi, donde le dispararon".

      Había sido ingresada en el hospital varias veces en las últimas semanas debido a complicaciones de una cirugía, explicó Moss.

      "Es una madre, abuela y bisabuela orgullosa. Una persona hermosa y positiva que, incluso en estos meses difíciles, mantuvo su actitud positiva", dijo Moss en nombre de la familia.

      "Los médicos le dijeron después de recibir el disparo que nunca volvería a caminar. Pero, por pura determinación, se levantó de nuevo y volvió a caminar", agregó.

      Tras resultar herida en una pierna, caminaba con la ayuda de un bastón, explicó.

      El presunto atacante que sobrevivió, Naveed Akram, de 25 años e hijo del agresor fallecido, está acusado de 15 cargos de asesinato, 43 de intento de asesinato y uno por cometer un acto terrorista. Aún no se ha pronunciado sobre los cargos.

      No estaba claro si la muerte de Geller cambiará los cargos que enfrenta Akram.

      La policía indicó en un comunicado que estaba a la espera del dictamen de un forense estatal, quien investigará las circunstancias del deceso.

      Está previsto que Akram comparezca ante el tribunal el 24 de febrero, cuando la fiscalía espera concretar qué cargos se presentarán ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva Gales del Sur para el juicio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fallece Eva Geller, sobreviviente del Holocausto herida en tiroteo de Sydney
      Fallece Eva Geller, sobreviviente del Holocausto herida en tiroteo de Sydney

      Fallece Eva Geller, sobreviviente del Holocausto herida en tiroteo de Sydney

      SLP

      AP

      El tiroteo en Bondi Beach fue perpetrado por dos hombres presuntamente inspirados por Estado Islámico.

      Tres acusados de fraude con IA en Nueva York: estafa millonaria
      Tres acusados de fraude con IA en Nueva York: estafa millonaria

      Tres acusados de fraude con IA en Nueva York: estafa millonaria

      SLP

      AP

      Los acusados operaban desde varios países y lavaban dinero con criptomonedas.

      Marruecos conmemora Marcha Verde en Sahara Occidental
      Marruecos conmemora Marcha Verde en Sahara Occidental

      Marruecos conmemora Marcha Verde en Sahara Occidental

      SLP

      AP

      El fin del mandato de MINURSO abre una nueva etapa en el conflicto territorial del Sahara Occidental.

      Declive del ANC en Sudáfrica: pierde control en ciudades clave
      Declive del ANC en Sudáfrica: pierde control en ciudades clave

      Declive del ANC en Sudáfrica: pierde control en ciudades clave

      SLP

      AP

      Con el 76% de votos contados, ANC obtiene solo 31%, lejos del 45% de 2021.