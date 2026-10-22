logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Jueza federal ordena frenar investigación de voto no ciudadanos en 9 estados

La orden judicial se aplica a nueve estados y suspende las pesquisas hasta el cierre de urnas el 3 de noviembre.

Por AP

Octubre 22, 2026 04:42 p.m.
A
Jueza federal ordena frenar investigación de voto no ciudadanos en 9 estados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una jueza federal en California ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que detenga las investigaciones en nueve estados sobre si personas que no son ciudadanas están inscritas para votar.

      La jueza Araceli Martinez-Olguin en Oakland determinó que el esfuerzo del gobierno se basa en datos plagados de errores y que está provocando la intimidación de grupos que realizan labores de asistencia a votantes. Señaló que debe suspenderse hasta que cierren las urnas el día de las elecciones, el 3 de noviembre.

      La jueza dejó en suspenso su fallo, emitido el miércoles, hasta el viernes para darle al gobierno la oportunidad de apelar.

      El fallo se aplica a investigaciones en California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La decisión se produce mientras el gobierno de Trump ha estado buscando votantes no ciudadanos en todo el país en los meses previos a las elecciones de mitad de mandato. El gobierno ha indicado que se trata de un problema importante, cuando en realidad es bastante raro, como incluso han demostrado sus propias investigaciones.

      La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, San Francisco y el condado de Santa Clara. De momento el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a pedidos de comentario.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Jueza federal ordena frenar investigación de voto no ciudadanos en 9 estados
      Jueza federal ordena frenar investigación de voto no ciudadanos en 9 estados

      Jueza federal ordena frenar investigación de voto no ciudadanos en 9 estados

      SLP

      AP

      La orden judicial se aplica a nueve estados y suspende las pesquisas hasta el cierre de urnas el 3 de noviembre.

      Jueza ordena a Trump declarar bajo juramento antes del 11 de diciembre
      Jueza ordena a Trump declarar bajo juramento antes del 11 de diciembre

      Jueza ordena a Trump declarar bajo juramento antes del 11 de diciembre

      SLP

      AP

      La jueza federal Enjoliqué Lett fijó fecha límite para que Trump declare en caso de difamación contra la BBC.

      Elecciones en Brasil: Congreso se inclina a la derecha para 2027
      Elecciones en Brasil: Congreso se inclina a la derecha para 2027

      Elecciones en Brasil: Congreso se inclina a la derecha para 2027

      SLP

      AP

      Los nuevos legisladores planean reformas en el Supremo Tribunal Federal y políticas ambientales en Brasil.

      Venezuela afirma tener 303,000 millones de barriles de reservas probadas
      Venezuela afirma tener 303,000 millones de barriles de reservas probadas

      Venezuela afirma tener 303,000 millones de barriles de reservas probadas

      SLP

      AP

      La Faja del Orinoco presenta desafíos técnicos que afectan la recuperación real del petróleo venezolano.