Tormentas violentas en Arizona causan daños y lesiones leves

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PHOENIX (AP) — Violentas tormentas tumbaron árboles y postes de electricidad sobre viviendas en una comunidad del centro de Arizona, donde las autoridades mencionaron la posibilidad de que se trató de un tornado.

Servicio Meteorológico Nacional alerta por tornados y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que tormentas capaces de provocar granizo y daños avanzaban por el centro de Arizona, con algunas alertas de inundación y la posibilidad de tornados.

Las zonas del norte y del centro del estado registraron el miércoles por la noche granizo del tamaño de pelotas de golf que azotó techos de viviendas, hizo añicos ventanas y abolló autos, además de generar peligrosas ráfagas de viento. El servicio meteorológico había emitido múltiples advertencias durante las fuertes tormentas eléctricas.

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Daños y reacción en Heber-Overgaard

Una advertencia de tornado estuvo vigente el miércoles por la noche mientras una tormenta pasaba sobre Heber-Overgaard en el condado e Navajo, a unos 225 kilómetros (140 millas) al noreste de Phoenix. Personas de la zona publicaron en internet fotos y videos de árboles arrancados de raíz y estructuras retorcidas. La policía indicó en un comunicado que se reportaron daños considerables y lesiones leves. En la comunidad viven unas 3.000 personas.

El representante estatal Walt Blackman, cuyo distrito abarca partes del condado, solicitó que se declare el estado de emergencia.

"Tenemos familias sin electricidad, daños significativos a la propiedad y al menos una lesión reportada", declaró Blackman en un comunicado.

La tormenta golpeó la Iglesia Bautista de Overgaard cuando feligreses estaban terminando una reunión de oración.

"Sufrimos algunos daños, perdimos muchos árboles, letreros, cercas y algunas ventanas", publicó la iglesia.

Los nervios quedaron alterados, pero los miembros estaban bien.

"Tuvimos una gran reunión de oración en el baño de mujeres", añadió.

El aire cálido y húmedo que se desplaza hacia el norte alimenta las tormentas que llegan desde la costa de California. Ryan Bernhart, meteorólogo del servicio meteorológico en Flagstaff, explicó que los vientos cambiantes pueden hacer que giren, creando las condiciones para tornados.

"Esto es muy inusual para esta zona en esta época del año", explicó Bernhart.

Fuertes vientos derribaron árboles en Flagstaff y Mesa, y algunos cayeron sobre muros y cocheras. En el Bosque Nacional Coconino, al noroeste de Flagstaff, cayeron pinos ponderosa de más de 9 metros (30 pies) de altura.

"No son árboles pequeños los que están en el suelo. Son árboles bastante fuertes que fueron derribados", comentó Bernhart.