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Expertos alertan sobre fracaso de estrategia militarizada contra narcotráfico

Activistas denuncian que la persecución penal afecta a sectores vulnerables y piden amnistías inmediatas.

Por EFE

Octubre 22, 2026 04:10 p.m.
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Expertos alertan sobre fracaso de estrategia militarizada contra narcotráfico
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      Ciudad de México, 21 oct (EFE).- Colectivos y organizaciones de la sociedad civil exigieron este miércoles transformar la política antidroga en México tras dos décadas de una "guerra fallida" contra el narcotráfico.

      El reclamo se da durante la presentación en la capital de la plataforma ciudadana 'Menos daño', que sostiene que "un México sin drogas no es posible, uno con menos daños sí".

      La propuesta surge como un frente común impulsado por especialistas para plantear una alternativa de regulación, salud pública y derechos humanos, tras veinte años de la estrategia antidroga militarizada iniciada en 2006.

      "Veinte años de guerra no tienen por qué ser más; esta campaña surge para cambiar la narrativa y reiteramos un llamado a las autoridades para empezar un diálogo nacional sobre política de drogas", afirmó la coordinadora del proyecto, Alejandra Inzunza, durante la presentación.

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      Por su parte, la directora de la organización Elementa Derechos Humanos, Renata Demichelis, afirmó que estas dos décadas dejan un balance de "estrategia fallida" en la que los distintos gobiernos han decidido "ignorar la evidencia" acumulada y centrar la persecución penal en los sectores más vulnerables.

      En posterior entrevista con EFE, Demichelis cuestionó las estrategias de seguridad oficiales, al señalar que el diseño de las operaciones no está orientado a combatir las cúpulas del crimen organizado ni las redes de macrocriminalidad.

      "Son los eslabones más bajos de la cadena quienes están pagando estas consecuencias y no las estructuras más altas del crimen organizado ni las redes de macrocriminalidad que incluyen a funcionarios", advirtió la activista, al recordar que existen casi tres veces más personas encarceladas por delitos menores de posesión o menudeo que por tráfico internacional a gran escala.

      Demichelis también reconoció que los dos últimos mandatos han mostrado apertura al diálogo con la sociedad civil, aunque lamentó que las conversaciones no se traduzcan en cambios estructurales a las políticas públicas.

      "Definitivamente necesitamos terminar con el sistema de prohibición; eso pasa por despenalizar la posesión simple, por sacar de la cárcel a quienes están por esas conductas y cambiar los sistemas de atención al consumo", puntualizó Demichelis, quien enfatizó que las amnistías inmediatas y el fin de la militarización son urgentes.

      La directora de México Unido contra la Delincuencia, Cristina Reyes, expuso que la plataforma agrupa el trabajo de diez colectivos para promover acciones de reducción de riesgos, como el análisis de sustancias para prevenir envenenamientos o la desclasificación de la naloxona para revertir sobredosis de opioides sintéticos como el fentanilo.

      A su vez, el representante de CEA Justicia Social, Rogelio Salgado, fundamentó que el sistema penitenciario actual vulnera los derechos humanos e instó a aplicar las leyes de amnistía vigentes para excarcelar a las personas detenidas por delitos no violentos vinculados a sustancias.

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