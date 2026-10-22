Película 'Contra el huracán' de Jorge Michel Grau se estrena en Netflix

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El cineasta mexicano Jorge Michel Grau ha desafiado los límites técnicos del cine nacional al recrear dos de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente de México: el terremoto de 1985, que sacudió la capital del país, y el huracán Otis, uno de los ciclones más potentes registrados en el Pacífico, retratado en su reciente producción 'Contra el huracán'.

"La gran maravilla de que esta película sea de este tamaño es que cuenta una historia increíblemente humana y mexicana, muy focalizada en algo que a mí me llama mucho la atención: la familia. Todas mis películas siempre han versado sobre cómo es la familia", explica Grau en entrevista con EFE.

Esa curiosidad del realizador por los lazos familiares lo llevó a descubrir, en un reportaje de El País, la historia de Marlon Valdez y Jonathan 'Chino', dos jóvenes marineros que sobrevivieron dentro de un yate al huracán Otis, de categoría 5, que tocó tierra la madrugada del 25 de octubre de 2023 en el estado mexicano de Guerrero y azotó con fuerza la ciudad de Acapulco.

Para recrear un fenómeno natural con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora (km/h), fue necesario romper los límites técnicos del cine mexicano con ventiladores gigantes y rodar en los Estudios Churubusco, el complejo cinematográfico más grande del país, ubicado en la Ciudad de México.

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Los sobrevivientes de Otis

El reto también exigió desplegar la creatividad en los efectos especiales y visuales y, sobre todo, contar con los testimonios de quienes estuvieron en el ojo del huracán.

Por ello, Marlon y Jonathan, así como científicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), participaron como asesores durante el rodaje. Grau reveló, además, que la película incluye a un meteorólogo en silla de ruedas inspirado en un destacado científico dedicado a "bajar información" de los satélites.

"Eran nuestros críticos emocionales. Hay momentos y sutilezas que nos transmitieron; por ejemplo, el presentimiento de que algo malo iba a pasar. Para mí fue fundamental tenerlos ahí, también por una línea ética", destaca el actor mexicano Kristyan Ferrer, quien encarna a Jonathan, bajo el nombre de Cándido.

En esa misma línea, Benny Emmanuel Mendoza, quien interpreta a Marlon (Whirpul), aseguró que los sobrevivientes de Otis fueron la verdadera "brújula" de un proyecto en el que participaron más de 800 personas durante tres años.

"Sus referencias y comentarios siempre nos daban una especie de guía, de camino; eran como una brújula. Fue muy importante escucharlos y conocerlos", subraya sobre los testigos de aquel desastre natural, que dejó 68 muertos, según la cifra oficial, considerada inferior a la que sostienen organizaciones civiles y periodistas.

Grau cuenta que más de 300 personas se sumaron al desafío de desarrollar los efectos especiales y visuales, muchas de ellas mexicanas, que dedicaron nueve meses a crear maquetas y animaciones con el motor de videojuegos Unreal Engine.

"Teníamos un 'timeline' (línea del tiempo) de cómo fue creciendo el huracán hasta la categoría 5 y luego cómo bajó... Fue un trabajo extenuante, la verdad, pero muy riguroso, en el que las herramientas de efectos visuales (VFX) nos ayudaron a contar la historia y no al revés", dijo Grau, quien desde '7:19 La hora del temblor' (2016) busca anteponer los relatos humanos a la técnica.

'Contra el huracán' se estrenará el 23 de octubre en Netflix y contó con la productora mexicana Perro Azul.