Reducen trámites para negocios en la capital

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Los dictámenes de Ecología, sobre los estudios de sonometría, constancia de recolección de residuos sólidos, aceites y grasas y la resolución de factibilidad vial, serán trámites que los emprendedores solo realizarán una vez, a condición de que los operadores de los negocios acrediten el cumplimiento de requisitos durante las inspecciones.

Los empresarios de las áreas del comercio y servicios tales como restaurantes y áreas de entretenimiento, recibieron la notificación de la alcaldía de la capital, acerca de la determinación de disminuir los trámites que cada año detenían la continuación de la operación de los negocios.

El plan de eliminación de sobreburocracia incluyó reformas al Reglamento de Actividades Comerciales, para eliminar candados de trámites que al realizarse año con año, resultan obvios e innecesarios.

Antes de la reforma, según lo informado por la alcaldía, abrir un negocio implicaba años de trámites desde la presentación de las solicitudes hasta el desahogo de requisitos que en ocasiones eran interminables y retrasaban la extensión de las licencias.

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