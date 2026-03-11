Lanzan seria amenaza a Donald Trump

DUBÁI, EAU.- Los ataques de Irán contra infraestructura petrolera regional y las promesas de estrangular el tráfico marítimo mantuvieron a los mercados en vilo el martes, mientras que Estados Unidos prometía nuevos ataques. La guerra que comenzó hace 11 días no parecía tener un final claro a la vista, y sus efectos se hacían sentir en todo el Medio Oriente y más allá.

Ambas partes soportaron sus posturas. El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, prometió los ataques más intensos hasta ahora, mientras que los líderes de Irán descartaban entablar conversaciones y amenazaban directamente al Trump.

Irán lanzó ataques el martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, mientras que Israel lanzó bombas sobre Irán y Líbano, donde combate con Hezbollah.

Intercambian amenazas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el Pentágono, Hegseth aseveró que el martes "será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, inteligencia más refinada y mejor que nunca". Añadió que, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles desde el inicio de la guerra.

El Pentágono informó por separado el martes que alrededor de 140 militares estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra y siete han muerto.

En Irán, al menos 1,230 personas han muerto, mientras que el número de muertos es de al menos 397 en Líbano y 12 en Israel, según funcionarios.

Los líderes de Irán se han mantenido desafiantes después de días de fuertes ataques dirigidos contra el cuerpo gobernante del país, el ejército, los misiles balísticos y su programa nuclear. "Definitivamente no buscamos un alto el fuego", escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

"Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán".

Un alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, publicó una advertencia a Trump en X, en la que dijo que "incluso aquellos más grandes que tú no pudieron eliminar a Irán. Ten cuidado de que no seas tú el eliminado". En el pasado, Irán ha sido acusado de planear intentos de matar a Trump.

Aumentan muertos en el Golfo Pérsico

Emiratos Árabes Unidos reportó dos muertes más después de que nueve drones impactaron el país, mientras que casi tres docenas de aeronaves no tripuladas y misiles fueron interceptados.