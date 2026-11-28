¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

NAIROBI, Kenia.- Paul Mackenzie, líder de una secta keniana, fue declarado culpable el viernes de homicidio por la muerte de 123 de sus seguidores.

El fundador y pastor de la iglesia Good News International Church fue declarado culpable por pedir a sus seguidores que dejaran de comer hasta morir para poder encontrarse con Jesús. Fue condenado junto con 29 de sus seguidores, incluida su esposa, Rhoda Mumbua, en un juicio en la ciudad de Mombasa.

Las autoridades descubrieron en 2023 más de 400 cuerpos en fosas comunes dispersos por un extenso rancho cerca de la localidad de Malindi, donde los seguidores de Mackenzie se habían trasladado para eludir el escrutinio.

Los niños fueron los primeros en morir de hambre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mackenzie fue condenada a 200 años de prisión el 7 de noviembre por el asesinato de 191 personas, entre ellas 190 niños. Enfrenta una serie de juicios por diversos cargos que reflejan distintas formas en que murieron sus miembros.

También fue declarado culpable de crueldad infantil y radicalización en un caso separado.

Está previsto que Mackenzie sea sentenciado en diciembre por los cargos de crueldad infantil y radicalización.