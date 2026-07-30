Policías describen el horror de un padre al enterarse de que su exesposa mató a sus 3 hijos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los dos agentes de policía se centraron primero en Lindsay Clancy, que perdía y recuperaba la conciencia intermitentemente en la nieve tras saltar por la ventana del segundo piso de su casa en Massachusetts. Pocos minutos después, corrían hacia el sótano después de que su entonces esposo gritara que sus tres hijos estaban muertos.

"¡No puedo despertarlos! ¡No puedo levantarlos!", les dijo frenéticamente a los agentes, quienes, junto con bomberos y paramédicos, presentaron el jueves ante el jurado relatos de primera mano sobre las consecuencias.

El juicio por asesinato se ha centrado en el estado mental de Clancy en ese momento. Sus abogados no discuten que estranguló a los niños con bandas elásticas de ejercicio. Pero sostienen que estaba bajo los efectos de una psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente vinculada al estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales posteriores al parto.

Los fiscales afirman que Clancy, exenfermera obstétrica en el Hospital General de Massachusetts, actuó de manera intencional y es penalmente responsable de las muertes ocurridas en enero de 2023.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El testimonio se produjo después de que los miembros del jurado dedicaran dos días a escuchar la declaración de Patrick Clancy y su angustiosa llamada al 911. Aún estaba al teléfono cuando descubrió los cuerpos de Dawson, de 3 años, Cora, de 5, y Callan, de 8 meses, minutos después de regresar a casa tras hacer un recado que su esposa le pidió.

Patrick Clancy ha dicho en entrevistas que perdona a su exesposa, a quien veía como enferma y no como malvada. El juicio marca la primera vez que ve a Lindsay desde los asesinatos.

Ella sigue paralizada de la cintura para abajo tras haber utilizado distintos métodos para intentar quitarse la vida esa noche. Según su abogado, asegura que una voz le dijo: "Esta es tu última oportunidad. Mata a los niños para que puedas matarte".

Los agentes Stephen Hall y Brian Josephine declararon el jueves que a cada uno se le asignó por separado acudir a la casa en Duxbury, un pueblo costero al sur de Boston. Hall contó que llegaron y encontraron a Patrick Clancy pidiendo ayuda a gritos desde la parte trasera de la vivienda.

Patrick declaró a principios de esta semana que su esposa, herida, le dijo que los niños estaban en el sótano, pero no le reveló que estaban muertos.

Cuando los agentes siguieron el sonido de sus gritos escaleras abajo, solo Callan, de 8 meses, tenía un pulso débil, testificó Josephine.

"Por mi experiencia de entrenamiento en incidentes anteriores, supe que no iba a ser bueno", manifestó Josephine. Comenzaron a prestar auxilio con ayuda de los bomberos.

PJ Hussey, supervisor del departamento de bomberos, llegó a tiempo para alcanzar a ver por una ventana del sótano cómo Patrick Clancy desenrollaba una banda elástica de ejercicio del cuello de su hijo.

"Se volvió muy caótico muy rápidamente" a medida que más ambulancias llegaban a toda prisa a la casa, declaró Hussey. Jennifer Stratton, bombera y paramédica de Duxbury, dijo que el bebé nunca recuperó el pulso.

Si es declarada culpable de asesinato, Lindsay Clancy enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional. Si es hallada inocente por falta de responsabilidad penal, sería internada en un centro estatal de salud mental.

En los alegatos iniciales del lunes, su abogado dijo que ella tenía trastorno bipolar y que los antidepresivos recetados después del nacimiento de su tercer hijo empeoraron su padecimiento.

Patrick Clancy testificó sobre el deterioro de la salud mental de su esposa en los meses previos a los asesinatos. Dijo que ella le habló de pensamientos intrusivos de hacerles daño a los niños, así como de ideas suicidas.

Buscó atención de especialistas en trastornos del estado de ánimo posparto y le recetaron diferentes medicamentos psiquiátricos. Cuando nada funcionó, ingresó en un hospital psiquiátrico. Mató a los niños 19 días después de que le dieron el alta.

Clancy y su exesposo acusan a sus proveedores médicos de no diagnosticarla, tratarla y supervisarla adecuadamente, según demandas presentadas a principios de este año.