Queja ante INE por eventos gallardistas

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El abogado Luis González Lozano presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja contra el PVEM y autoridades estatales por el presunto destino de recursos públicos a actos adelantados de proselitismo, específicamente, a la celebración de los 20 años del gallardismo.

Queja presentada ante el INE y actores involucrados

La iniciativa, cuya copia tiene este diario, fue presentada ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por conducto de la Junta Local del instituto en la entidad.

En ella, el abogado involucra, además del PVEM estatal en San Luis, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la senadora Ruth González Silva por la probable recepción de aportaciones de entes públicos, prohibidas por la ley, por la omisión de registro y reporte de ingresos y gastos y por el origen de los recursos en los eventos registrados en la capital el 9 de julio y en Valles al día siguiente.

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Detalles y contexto de los eventos denunciados

El denunciante señala que, según reportes periodísticos, a estos eventos acudieron entre 50 mil y 80 mil personas, lo que implicaría la erogación de recursos considerables.

También cita declaraciones de "diversos actores políticos" en las que se señala que se realizaron labores de "acarreo" para completar la asistencia a los sitios.

La difusión mediática del evento, realizada por el PVEM en medios locales y nacionales, indicó el abogado, también implican gastos susceptibles de fiscalización.

González Lozano estableció que el INE debe indagar si el PVEM no ha reportado, o lo ha hecho parcialmente, el ejercicio de estos recursos.

Y también si estuvieron involucrados recursos públicos, lo que estaría completamente prohibido por la Ley.