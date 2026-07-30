Prioritario, que gobiernos den mantenimiento a carreteras: AMIVTAC

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El delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., Christian Doig Alvear, señaló que el mantenimiento de las vías terrestres del país es fundamental para generar desarrollo económico, que permita el transporte seguro de mercancías y personas que diariamente se trasladan por las carreteras.

Dijo que tras la reciente reunión nacional de la AMIVTAC en Michoacán, se puntualizó entre los participantes, la importancia de que autoridades federales y estatales den mantenimiento a las carreteras de su jurisdicción, mientras que también el sector privado participa en aquellas carreteras concesionadas.

Doig Alvear sintetizó algunos de los beneficios económicos que genera una adecuada conservación carretera, como es reducción de costos, es decir, disminuye el desgaste de los vehículos y el gasto de combustible en los traslados; además, facilita el flujo rápido de mercancías hacia los mercados nacionales e internacionales y los programas de mantenimiento vial generan miles de puestos de trabajo directos.

El delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., recordó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) contempla que, en este año, sean intervenidos 18 mil km de la Red Carretera Federal, generando 100 mil empleos en las cinco regiones del país: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste.

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En el caso de San Luis Potosí, señaló que el Gobierno Federal a través de la SICT, ha invertido durante 2026 más de 2 mil millones de pesos en conservaciones rutinarias periódicas y emergentes de la red federal libre de peaje en el estado.