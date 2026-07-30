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Sin aval de SEGE, ofrecen educación militarizada en SLP

López Sierra señaló que el RVOE no autoriza esta denominación a los colegios

Por Rubén Pacheco

Julio 30, 2026 12:51 p.m.
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Deysi Maribel López Sierra/Foto: Omar Hernández-Pulso

Deysi Maribel López Sierra/Foto: Omar Hernández-Pulso

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      Aunque públicamente existen escuelas en San Luis que ofertan educación bajo un sistema militarizado, Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que en la entidad no hay registro oficial de este tipo de instituciones educativas.

      Refirió que el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), se asigna de forma general con el objetivo de que cada institución cumpla con los planes de estudios previstos.

      "Ya si ellos dan algo extra como militarizada, pues ya es cuestión de ellos, pero no es que nosotros les demos la autorización", complementó.

      En entrevista, López Sierra aseveró que los nombres de las escuelas militarizadas no son autorizadas por la dependencia estatal.

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      "Aquí en San Luis Potosí no tenemos ninguna registrada. Realmente ninguna tiene el RVOE como tal. Entonces nosotros no tenemos autorizadas por así decirlo", concluyó la funcionaria estatal.

      Una búsqueda en internet sobre colegios privados regidos bajo este sistema, resultó en la ubicación de varias, por ejemplo, el Colegio Exton Militarizado y el Instituto Militarizado Anglo Americano, ambos localizados en la capital potosina.

      Mediante un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), ordenó a las autoridades educativas estatales impedir que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, opere cualquier institución bajo la denominación de "militarizada", "militar", "castrense" o similar.

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