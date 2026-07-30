Ataques a hospitales dificultan respuesta al ébola en Congo

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El brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia se ha cobrado la vida de más de 1.500 personas en el este de República Democrática del Congo, según datos oficiales difundidos el jueves, un aumento del 50% en aproximadamente una semana que muestra que el brote sigue superando a los esfuerzos de respuesta.

La última actualización del gobierno congoleño muestra que, hasta el martes, se registraron 3.442 casos en el brote más reciente, con 1.521 fallecidos. El fuerte aumento desde la semana pasada refleja en parte un retraso de casos y muertes que aún no habían sido confirmados o registrados, informó el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

El brote declarado el 15 de mayo ha sido vinculado al virus bundibugyo, para el cual no hay vacunas ni tratamientos aprobados. Los retrasos en el rastreo de contactos, las dificultades para acceder a las zonas afectadas, la desconfianza de las comunidades y la violencia de grupos armados han obstaculizado la respuesta, señalaron los centros.

El brote se concentra principalmente en la remota provincia de Ituri, en el este de República Democrática del Congo, donde se localizan casi el 90% de los casos, pero se han confirmado otros en cinco provincias, incluida una de las ciudades más grandes del país, Kisangani.

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La vecina Uganda se declaró libre de ébola el martes tras el alta de su último paciente a mediados de junio.

El ébola es poco frecuente, pero muy contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es grave y a menudo mortal.

El director general de los centros de salud de África, el doctor Jean Kaseya, dijo el jueves que el 63% de las muertes confirmadas en las últimas dos semanas ocurrieron fuera de los centros de tratamiento.

Kaseya indicó que esto se debe en gran medida a la "manipulación insegura de cuerpos infectados" por parte de los residentes. Las prácticas funerarias tradicionales en algunas comunidades implican tocar los cuerpos de los fallecidos, lo que puede ser altamente contagioso.

La desinformación que afirma que el virus mortal no es real y las restricciones a los funerales tradicionales para limitar los contagios han enfurecido a algunos residentes y han provocado ataques a instalaciones sanitarias.

Los socios internacionales que apoyan la respuesta al ébola en la zona sanitaria de Nyakunde, en Ituri, se retiraron temporalmente tras un ataque el 15 de julio a un hospital y a un centro de tratamiento, provocado por la muerte de un paciente.

Las autoridades sostienen que la marcha de las organizaciones de ayuda —incluidos los CDC de África y Mercy Corps— ha interrumpido la vigilancia, el rastreo de contactos y el suministro de material.

El doctor Désiré Duabo, director médico de la zona sanitaria, declaró que los socios habían proporcionado gran parte de los suministros, equipos y apoyos operativos, y advirtió que las pequeñas existencias que quedan están "casi agotadas".

Ataques como el de Nyakunde están causando ansiedad entre los trabajadores de la salud y dificultan que puedan llevar a cabo sus funciones, señaló Pierre Akilimali, responsable de incidentes en la respuesta al ébola en el Instituto Nacional de Salud Pública de la República Democrática del Congo.

"Están trabajando en medio de riesgos de infección, así como de riesgos para su seguridad personal", manifestó.

Las autoridades sanitarias locales afirman que la seguridad se ha estabilizado desde entonces e instan a sus colaboradores a regresar, y los CDC de África señalan que los equipos podrían redesplegarse la próxima semana.

Este brote también ha matado a más personas a un ritmo más rápido que cualquiera de los anteriores, incluido el registrado entre 2014 y 2016, cuando se reportaron 28.000 casos y más de 11.000 decesos. En esa ocasión, se tardaron unos ocho meses en llegar a los 1.000 fallecidos.

La Organización Mundial de la Salud afirma que el riesgo global de propagación sigue siendo bajo porque el ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales, no por el aire, por lo cual el contagio es mucho más difícil que el de los virus respiratorios. Hasta ahora, los casos detectados fuera de la región afectada han sido identificados y contenidos rápidamente sin que haya una transmisión sostenida, señaló la agencia.

Sin embargo, en República Democrática del Congo, el riesgo de propagación sigue siendo "muy alto", según la OMS.