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Minimiza el PAN recurso contra reforma electoral en la SCJN

Rubén Guajardo aseguró que el decreto fue diseñado para resistir una eventual impugnación

Por Ana Paula Vázquez

Julio 30, 2026 12:34 p.m.
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Rubén Guajardo / Foto: Pulso

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      Frente a una nueva acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral que acusa al Congreso del Estado de reincidir en omitir consultas a grupos históricamente vulnerados, el diputado Héctor Serrano Cortés evitó pronunciarse sobre el fondo del recurso y dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la definición sobre la legalidad de dicha legislación. 

      La acción de inconstitucionalidad fue promovida por el partido Somos México contra el decreto 0571, al sostener que el Congreso volvió a modificar la legislación electoral sin cumplir con las consultas ordenadas previamente por la SCJN. El recurso plantea que el proceso legislativo incumplió sentencias del máximo tribunal y solicita que sea éste quien determine si las reformas aprobadas se ajustan a la Constitución.

      Serrano respondió que cualquier persona u organización está en su derecho de presentar propuestas, impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad o los recursos legales que considere procedentes.

      Por separado, el panista Rubén Guajardo, aseguró que el decreto fue diseñado para resistir una eventual impugnación, pues las modificaciones de fondo se limitaron con el propósito de no comprometer el proceso electoral de 2027, mientras continúa pendiente la consulta a pueblos y comunidades indígenas.

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      Consideró que, en caso de que la SCJN conceda la razón a Somos MX, la resolución únicamente alcanzaría los artículos impugnados y no invalidaría toda la reforma electoral.

      A su juicio, uno de los puntos que podría entrar a debate es el relativo a los exámenes de control y confianza para aspirantes a cargos de elección popular; sin embargo, sostuvo que al no tratarse de un requisito obligatorio no existe una afectación al derecho de votar y ser votado.

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